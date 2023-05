Voli Ryanair, i prezzi dei biglietti in aumento del 12%, quanto costerà volare low cost

Il rincaro dei voli da parte delle compagnie aeree è ormai un tema molto dibattuto. Volare costa sempre di più e l’aumento dei prezzi non riguarda solo i voli in vista dell’estate, ma anche gli hotel e le strutture ricettive. Nonostante tutto, le persone sono tornate a viaggiare. E in tante lo fanno proprio usando le compagnie aeree low cost, come Ryanair, Easyjet, WizzAir etc, ancora di più rispetto alle compagnie di linea. Per quanto riguarda, ad esempio, la compagnia irlanese, questa ha chiuso il suo anno finanziario 2022-2023 con un utile di 1,43 miliardi di euro, come scrive Corriere Della Sera facendo riferimento ai documenti pubblicati dal vettore. Considerando il periodo aprile 2022 e marzo 2023, Ryanair ha ottenuto un fatturato di 10,78 miliardi di euro. Il doppio rispetto a 4,8 miliardi dell’anno precedente, che però va ricordato era nel pieno della pandemia di covid.

Voli in aumento i prezzi fino al 12%

Anche gli aerei volano quasi sempre pieni, il tasso di occupazione dei sedili è del 93%.

Ciò prova che le persone viaggiano e dimostra la ripresa dei viaggi in Europa. Le previsioni sono rosee anche per il futuro e l’amministratore delegato Michael O’Leary e il direttore finanziario Neil Sorahan si aspettano di imbarcare 185 milioni di passeggeri tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024. Anche per l’estate in arrivo le prenotazioni sono significative. Nonostante tutto, esistono alcune incertezze legate ad alcuni fattori. Come la consegna dei nuovi velivoli che potrebbero di fatto tagliare i passeri e l’

In genere, per quanto riguarda gli aumenti di prezzo dei biglietti, gli analisti parlano di rincari del 20-30% in più rispetto ad un anno fa e considerando tutte le compagnie aeree Ryanair conferma un 10% di aumento.

Voli Ryanair, i prezzi dei biglietti in aumento, quanto costerà volare low cost

In ogni caso, la compagnia vuole vendere il 25% di biglietti in più rispetto al 2019. Come scrive il Corriere , infatti, il prezzo del biglietto medio è passato da 36,77 euro del 2019, per crollare a 37,46 euro nel 2020, 27,32 euro tra aprile 2021-marzo 2022 e 41,11 euro del periodo successivo, tenendo in considerazione tutti gli extra come la scelta del posto, la priorità e il bagaglio da portare a bordo.

Le previsioni, poi, sono chiare e si parla di alti aumenti futuri. Difficile, quindi, vedere per i prossimi mesi prezzi in discesa per volare. Ma ciò non toglie che il settore dei viaggi ha riproposto quota e neanche i rincari fermeranno i viaggiatori.

Nel frattempo, nei giorni scorsi si è parlato anche dei migliaia di voli cancellati da parte di alcune compagnie aeree che hanno acquistato motori di nuova generazione e che poi hanno riscontrato dei problemi di natura tecnica. Quindi, si ipotizza che per l’estate si cancelleranno 3mila voli. Molti vettori hanno infatti acquistato motori di nuova generazione che necessitano di più manutenzione, in quanto essendo più ecologici risultano anche più delicati. Scarseggiano poi i componenti di ricambio e servono ispezioni più frequenti di cui le compagnie sono a conoscenza.

Per questo alcuni aerei devono rimanere fermi. Nonostante tutto, i 3mila voli cancellati non sono nulla in confronto ai 90 mila di cui si parlava mesi fa. Come scrive Il Corriere, tra le compagnie interessate vi sarebbero Air Baltic,Air India, All Nippon Airlines, Hong Kong Express Airlines, Swiss, Turkish Airlines e Spirit Airlines. Ma anche JetBlue, Air Tanzania, Air Senegal, IndiGo, Air Asia, Batik Air e Iraqi Airways.