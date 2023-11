Si dice tante volte e ha un fondo di verità: il lavoro dei sogni esiste – o quasi – e lo sanno i due fortunati che potranno vivere su un’isola privata ricevendo uno stipendio di 170mila euro. Cambiare vita, mollare tutto e andare a vivere in un’isola privata ricevendo anche un compenso è il sogno di molti. L’opportunità è di quelle ghiotte, anche perché la ricerca è rivolta a una coppia e quindi si addice a chi ha intenzione di stravolgere la propria città con il partner o magari un amico o un’amica.

Il lavoro dei sogni esiste: miliardario cerca coppia per vivere su un’isola privata e lo stipendio è d’oro

Ma come funziona questa offerta di lavoro e cosa offre? Un miliardario sta cercando una coppia in grado di vivere in un’isola privata ai Caraibi, che avrà il compito di seguire la promozione social del ritiro. In cambio saranno offerti 170mila euro. L’annuncio risulta pubblicato dall’agenzia di reclutamento Fairfax and Kensington.

La coppia dovrà trasferirsi alle Isole Vergini britanniche per un periodo non definito. Durante il soggiorno, i candidati dovranno documentare la vita sull’isola e catturare ogni momento dell’esperienza. Il miliardario che ha ideato il progetto, infatti, vuole mettere in risalto la bellezza del luogo. Non si tratta di un’isola famosa, anche per questo c’è molta curiosità intorno al progetto. A dire qualcosa in più in merito è anche George Ralph Dunn dell’agenzia a Kennedy News come riporta Il Messaggero:

«Il datore di lavoro vuole anche testimoniare come l’isola si trasforma, in modo da raccontare la storia di questo luogo magico da dal primo giorno dei lavori, fino alla fine»

L’annuncio di questo lavoro dei sogni non svela il nome del miliardario ma solo che l’isola privata in cui la coppia dovrà trasferirsi per qualche tempo, si trova nelle Isole Vergini e molto vicino ad alcune isole di proprietà di personaggi noti come Larry Page o Richard Branson.

Chi può candidarsi, ecco i requisiti necessari

Chiaramente non tutti possono candidarsi, bisogna essere esperti di social, amare l’avventura e avere già esperienza nel settore lusso, oppure aver lavorato in ville o yacht. Ci sono solo due posti, che saranno riservati a una coppia ma non è detto: i due fortunati potrebbero essere anche sconosciuti tra loro. Tutto dipenderà dalle candidature inviate e da quale video colpirà il miliardario. Infatti, chi vuole provare a vivere questa esperienza, dovrà inviare un video su TikTok che poi sarà valutato entro Natale dagli esperti del team del miliardario misterioso. Il lavoro dovrebbe iniziare da gennaio 2024. Non è chiaro quanto durerà ma invece lo stipendio percepito è molto interessante: 170mila euro ossia 185 mila dollari. Considerando che non sarà un trasferimento per molti mesi, bisogna ammettere che si tratta di un compenso niente male.

Riassumendo