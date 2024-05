Continuano le grandi manovre sul digitale terrestre, e stavolta riguardano canali di una certa importanza, visto che stiamo parlando del pacchetto Rai. Comunicata e ufficializzata finalmente la nuova data che permetterà l’attivazione del nuovo standard DVB-T2 in Italia. Scopriamo insieme quale il giorno da segnare in calendario e di quali canali si tratta.

Si cambia ancora

Dopo la tempesta, finalmente la quiete. Il digitale terrestre è da tempo nell’occhio del ciclone, soprattutto quando si parla di mamma Rai. Da inizio anno le news si sono susseguite, ma solo di recente si era finalmente parlato di buone notizie per la Rai.

Ora finalmente sembra esserci qualcosa di davvero concreto, anzi, potremmo spingerci ancora più in là e parlare di vera e propria ufficialità. Eppure, proprio di recente non erano mancati gli scossoni in negativo proprio per quanto riguarda i pacchetti del digitale terrestre. Pochi giorni fa infatti c’erano state delle cancellazioni sul Mux Locale 4 in Sicilia. Stiamo parlando delladi 5 network, si trattava di Canale 8 Sociale (LCN 186), Cinquestelle (LCN 189), Euro Tv (LCN 191), Tv Alfa Comunità (LCN 198) e TMC Telemondo Centrale Famiglia (LCN 210).

Contemporaneamente, a completezza di cronaca, veniva aggiunto al numero 89 Telespazio Messina, network che trasmette in MPEG-4 H.264 ed in definizione standard. Ma ora però veniamo all’accensione fissata da mamma Rai per il nuovo digitale terrestre, i cui test sono in programma proprio nelle prossime ore. Tra oggi 27 e domani 28 maggio infatti l’emittente ha pianificato una verifica nella quale i tecnici dovranno appurare se il segnale è buono in tutte le zone del nostro Paese. Per circa sei ore massimo il Multiplex B passerà al DVB-T2, proprio al fine di dare l’opportunità ai tecnici di verificarne il segnale, dopodiché tornerà all’attuale standard in attesa del passaggio definitivo.

Digitale terrestre, la data e i canali coinvolti

Ci siamo, nella giornata di oggi, come detto, si effettueranno i test per appurare la qualità del segnale e scoprire se ci sono problematiche ancora da risolvere in alcune zone del nostro stivale.

Ma quando verrà effettuato il passaggio vero e proprio alla tecnologia DVB-T2. La data da segnare in calendario è il 27 agosto, con un passaggio che in alcune zone potrebbe richiedere diverse ore e comperarsi quindi nella giornata successiva, ossia il 28 agosto. Questa quindi la pianificazione della Rai in merito al digitale terrestre che sta ufficialmente per arrivare dopo anni di attesa e proclami vari. Ma quali sono i canali coinvolti? Non c’è ancorain questo senso, ovvero nessuna comunicazione in merito è stata data.

Come detto, protagonista del passaggio sarà il Multiplex B e attualmente all’interno di tale pacchetto sono compresi i seguenti canali: Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai 4, Rai 5, Rai Scuola, Rai Play (via HbbTV), Rai Radio 2 Visual, Rai Play Sound, SMtv San Marino. Questi dunque i canali che certamente saranno protagonisti del change previsto per fine agosto. C’è poi da considerare che ci saranno altri network ibridi che saranno inseriti nel passaggio alla nuova tecnologia, oltre a Rai Play ci saranno infatti altri canali HbbTV, ossia Hybrid Broadcast Broadband TV, emittenti che trasmettono sul digitale terrestre attraverso internet.

