Ecco un’altra interessante classifica che farà sicuramente felici gli italiani. Stavolta si parla del cibo migliore. In quale paese si trova? Non ci sono dubbi per gli esperti che hanno assegnato il Taste Atlas Awards 2023/24 e per il secondo anno di fila a trionfare è proprio il nostro Paese. L’Italia quindi si aggiudica il secondo posto e si tratta di un primato che tutto sommato non ci stupisce, visto che l’arte culinaria nostrana è rinomata in tutto il mondo.

L’Italia è il Paese dove si mangia meglio

Ma quali sono le altre posizioni in classifica?

Non è una novità, ormai tutti sanno che il nostro è un paese davvero top quando si tratta di cucina e infatti va alla grande il turismo gastronomico dalle nostre parti. Inoltre, abbiamo ottenuto lo scorso anno un grande traguardo, quello di essere il primo paese per il turismo green, elemento di non poca importanza in questo periodo di grande lotta all’inquinamento e di grandi ricerche per la sostenibilità ambientale. Ma torniamo a parlare di cucina e di cibo migliore. La recente assegnazione dei Taste Atlas Awards 2023/24 ha ribadito il primato culinario dell’Italia nel mondo. Con 271.819 piatti e 80.863 prodotti alimentari valutati, l’Italia ha conquistato il primo posto nella classifica dei 100 paesi in cui si mangia meglio al mondo.

Insomma, ci siamo confermati come il Paese dove si mangia meglio in tutto il pianeta. In realtà, è così alta la considerazione e il prestigio che vanta il nostro Paese quando si parla di cucina, che viene da chiedersi come sia stato possibile che in alcune altre edizioni abbia vinto un’altra nazione. Ma torniamo alla classifica odierna. Ebbene, l’Italia si piazza al primo poso e la sua cucina è stata celebrata come un tesoro nazionale a tutti gli effetti. Per quanto riguarda il piatto italiano più celebrato, al primo posto c’è ancora una volta la pizza, pietanza che ha una fama senza precedenti in tutto il mondo.

Cibo migliore, non solo l’Italia

Come dicevamo, all’Italia la palma di Paese con il cibo migliore. La pizza è poi il piatto più amato, il che fa di questa pietanza praticamente il prodotto alimentare migliore al mondo, o quanto meno il più popolare. Per quanto riguarda le altre posizioni, al secondo posto troviamo il Giappone, il quale ha raggiunto questo traguardo grazie a un suo piatto tipico davvero molto famoso. Stiamo parlando del sushi, pietanza che effettivamente ha ormai da tempo travalicati i confini nipponici. A completare il podio abbiamo invece la Grecia. A seguire abbiamo il Portogallo e la Cina, tutti annoverati tra i primi cinque paesi in cui la cucina è considerata eccellente.

A completare la top 10 abbiamo l’Indonesia, il Messico, la Francia, la Spagna e il Perù. Abbiamo detto che invece è la pizza il piatto preferito tra quelli italiani e, considerando che l’Italia è la prima della classifica, a rigor di logica ci sembrava corretto dedurre che quindi il cibo migliore fosse proprio la pizza. E invece gli esperti di questo premio ci hanno voluto stupire andando ad assegnare il primo posto tra gli alimenti più amati a uno sconosciuto piazzo brasiliano, stiamo parlando della picanha, un taglio di manzo prelevato dalla parte posteriore del bovino. Non mettiamo in dubbio la bontà della pietanza, ma in tutta franchezza rimaniamo a favore della pizza.

In conclusione…