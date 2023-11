I migliori croccantini per cani secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Quali sono i migliori croccantini per cani in vendita nei supermercati italiani? A rispondere alla domanda ci ha pensato l’ultimo test condotto da Altroconsumo, la nota associazione di consumatori italiani. Visti i numerosi prodotti presenti sugli scaffali, non è semplice scegliere i croccantini migliori per i propri amici a quattro zampe. Altroconsumo, attraverso più di 20 analisi condotte da laboratori con cui collabora per le sue indagini, ha portato in luce due ottimi prodotti e i migliori prodotti per rapporto qualità-prezzo, etichettati come Miglior Acquisto.

Classifica migliori croccantini per cani secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Hill’s Science Plan Adult 1-6 Chicken – 73 – Qualità Ottima – Migliore del Test – Prezzo medio 19,62 euro a confezione (formato 3 kg)

Royal Canin Medium Adult – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 33,24 euro a confezione (formato 4 kg)

Ultima Nature Medium Maxi Adulto Con Pollo – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 14,99 euro a confezione (formato 3 kg)

Natural Trainer Medium/Adult con Pollo Fresco e Riso – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 18,82 euro a confezione (formato 3 kg)

Ultima Medium Maxi Adulto Pollo – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 11,92 euro a confezione (formato 3 kg)

Special Dog Excellence Medium Adult Pollo – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 9,79 euro a confezione (formato 3 kg)

Acana Highest Protein Wild Prairie – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 27,49 euro a confezione (formato 2 kg)

Bao Plus (Esselunga) Croccantini Con Pollo e Riso – 68 – Qualità Buona – Miglior Acquisto – Prezzo medio 7,99 euro a confezione (formato 3 kg)

Nature’s Variety Original Pollo Medium/Maxi Adult – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 15,95 euro a confezione (formato 2 kg).

Le altre marche

Purina Pro Plan Optibalance Medium Adult Ricco in Pollo – 66 – Qualità Buona – Prezzo medio 27,99 euro a confezione (formato 3 kg)

Monge Natural Superpremium Ricco in Pollo – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 15,41 euro a confezione (formato 3 kg)

Pedigree Adult Con Pollo e Verdure – 64 – Qualità Buona – Prezzo medio 10,25 euro a confezione (formato 3 kg)

Purina One Medium Maxi Adult – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 10 euro a confezione (formato 3 kg)

Oasy Adult Medium Large Tacchino – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 17,49 euro a confezione (formato 3 kg)

Miba Pro (MD) Crocchette Menù Completo con Pollo Fresco – 63 – Qualità Buona – Miglior Acquisto – Prezzo medio 4,79 euro a confezione (formato 2 kg)

Inthenature Rich Chicken – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 9,99 euro (formato 1 kg)

Select Gold Complete Medium Adult Pollo – 62 – Qualità Buona – Prezzo medio 28,99 euro a confezione (formato 4 kg)

Hichicken Pollo – 61 – Qualità Buona – Prezzo medio 24,99 euro a confezione (formato 3 kg).

Il test si è concentrato in particolare sulla qualità dei grassi e delle proteine, indispensabili per la digeribilità del prodotto e la qualità della materia prima. Oltre a questo, ci si è concentrati anche sulla giusta quantità di elementi nutritivi per il cane, tra cui gli acidi grassi omega 3 e 6, le vitamine A ed E e la metionina.

Ormai tante famiglie possiedono cani e gatti e tengono molto alla loro alimentazione.

