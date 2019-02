I marchi più amati al mondo 2019: i brand preferiti dagli italiani

Quali sono i marchi più desiderati al mondo da uomini e donne? A dircelo è Lyst, nota piattaforma di ricerche di moda che ha stilato una sorta di classifica di brand amati dagli italiani. La classifica si basa sulle ricerche online ma anche gli acquisti effettuati online e nei negozi digitali nel 2018 e prende come riferimento 1200 designer.

I brand più amati

In pole position, considerando il periodo ottobre-dicembre, si trova Gucci che rimane, quindi, il marchio preferito. Il secondo posto se lo aggiudica Off-white, parte della holding New Guards Group di Marcelo Burlon, Claudio Antonioli e Davide De Giglio. Nel periodo considerato, insomma, milioni di italiani hanno cercato almeno una volta una borsa o un accessorio di Gucci, fattore determinante che lo rende, di fatto, tra i più amati. Sul podio anche Balenciaga mentre al quarto posto figura Moncler, il celebre brand famoso per i piumini colorati rilanciato di recente da Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato, che è riuscito anche a far risalire i ricavi del 23%. In classifica si trovano anche Fendi, Versace e Stone Island, rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto. Versace è un brand molto amato dai giovani, di recente è stato acquistato da Michael Kors, mentre il successo di Fendi è dato dalla recente collaborazione con Fila. Gli ultimi tre posti della classifica sono occupati da Vetements, Valentino e Burberry.

Quali sono i prodotti più amati

La classifica dei marchi apre il capitolo dei prodotti più desiderati da uomini e donne. Per le donne le calzature restano l’accessorio più amato. Complice la risonanza dei media e dei social spuntano, tra le calzature più desiderate, le sneakers eco-friendly del brand francese Veja indossate da Meghan Markle. Per gli uomini, invece, spopola il trend urbano con marchi come North Face e Patagonia, capi in pile ma anche accessori di lusso come l’accappatoio di Versace. Sicuramente si tratta di mode passeggere ma è interessante notare come gli italiani quando si tratta del settore fashion sembrano stare sempre un passo avanti, un pò come quando si parla di cibo e vino.

