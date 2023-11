I lavori del futuro, quelli che avranno successo tra meno di 5 anni, sono un argomento sempre più al centro dell’attenzione, poiché il mondo del lavoro continua a evolversi in risposta alle nuove tecnologie, alle sfide ambientali e ai cambiamenti sociali. E non solo. L’avvento dell’automazione, dell’intelligenza artificiale e delle nuove esigenze della società stanno plasmando il panorama occupazionale in modi mai visti prima.

Inoltre, è importante notare che l’automatizzazione e l’intelligenza artificiale potrebbero cambiare il panorama lavorativo, eliminando alcuni lavori mentre ne creano di nuovi.

I lavori del futuro: ecco quelli che avranno successo tra meno di 5 anni

Per rimanere rilevanti, acquisire competenze trasversali come la risoluzione dei problemi, il pensiero critico, la creatività e l’adattabilità saranno sempre più importanti. Per questo, alcuni fattori influiranno molto sul settore lavorativo. Ma quali sono questi fattori?

Basti pensare alla Tecnologia dell’informazione e allo sviluppo software. Infatti, con la crescente digitalizzazione, ci sarà una domanda costante di esperti in cybersecurity, sviluppatori software. Oppure il settore salute e assistenza sanitaria a causa dell’incremento della popolazione. E ancora il settore Sostenibilità e energia rinnovabile, in quanto il mondo del lavoro prevede sempre più un focus sulla sostenibilità. Altri settori sempre più emergenti sono quelli legati all’intelligenza artificiale e robotic e i lavori legati alla creatività come designer grafici, creatori di contenuti digitali e artisti visivi, ma anche Specialisti in dati e analisi ed Esperti in educazione online e formazione a distanza. Andando a vedere quali sono i lavori che avranno un futuro certo si segnalano:

–Esperto di intelligenza artificiale (AI): ci sarà una forte domanda di professionisti capaci di sviluppare, implementare e gestire soluzioni basate sull’AI.

–Esperto in cybersecurity: si prevede una crescente richiesta di esperti in sicurezza informatica per proteggere dati e reti.

–Tecnico di salute digitale: con lo sviluppo di tecnologie mediche innovative, ci sarà una richiesta di professionisti capaci di gestire dispositivi medici digitali e di utilizzare i dati per migliorare l’assistenza sanitaria.

Sempre più importante sarà la flessibilità

: con la crescente consapevolezza ambientale, ci sarà una domanda di esperti che possano guidare le organizzazioni verso pratiche sostenibili e responsabili.: in futuro ci sarà una domanda crescente di esperti capaci di analizzare dati complessi per identificare tendenze e prendere decisioni informate.: nel futuro ci sarà una richiesta di professionisti capaci di creare e gestire contenuti in AR e VR.

–Ingegneri del Software e degli Applicativi: Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, la richiesta di ingegneri del software rimarrà alta.

–Consulente di benessere mentale: l’attenzione al benessere mentale farà al mondo di dar aumentare i professionisti che possano fornire supporto e consulenza psicologica.

-Ingegneri Ambientali ed Esperti in Energia Rinnovabile: la sostenibilità sarà sempre più importante, ci sarà una crescente richiesta di professionisti che sviluppano soluzioni per ridurre l’impatto ambientale.

Altri lavori del futuro saranno: Designer di Esperienze Utente (UX) e Interfaccia Utente (UI), Content Creator e Social Media Manager, Leadership Digitale e Gestione Remota ed Esperti in Gestione del Cambiamento e della Crescita.

I lavori del futuro saranno caratterizzati da una crescente flessibilità, con un numero maggiore di persone che lavoreranno in modo remoto o freelance. Sarà poi importante puntare molto alla formazione continua per rimanere competitivi nel mercato. Adattarsi a queste trasformazioni richiede flessibilità, apprendimento costante e un approccio innovativo verso il lavoro.

