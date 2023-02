I 50 migliori vini rossi italiani 2023 della classifica Gentleman

Il vino è il vino e indubbiamente in pochi rinunciano ad una buona bottiglia, sopratutto durante le cene in compagnia. Il magazine Gentleman ha pubblicato la classifica dei migliori 100 vini rossi italiani, dopo aver incrociato i voti delle sei guide più autorevoli d’Italia, ossia Gambero Rosso, Veronelli, Bibenda, Vitae, Cernilli e Maroni. Qual è il miglior vino rosso quest’anno? Il numero 1 è ad appannaggio di Bolgheri Sassicaia, leggendario vino toscano, piazzatosi al secondo posto nella graduatoria di Gentleman.

Per Cesare Pillon, che cura la classifica insieme a Emanuele Elli, “il Sassicaia merita ogni riconoscimento, è il vino che ha aperto le strade dell’export alla produzione italiana di qualità). Al secondo posto c’è il vino rosso laziale Montiano 2019 di Falesco (lo scorso anno quarto). Completa il podio il Torgiano Rubesco Vigna Monticchio del 2018, che rispetto alla passata edizione ha compiuto un balzo in avanti dal sesto al terzo posto.

Classifica 2023 migliori vini rossi italiani secondo Gentleman (i primi 50)

Bolgheri Sassicaia – Tenuta San Guido (Toscana)2. Montiano 2019 – Famiglia Cotarella – Falesco (Lazio)3. Torgiano Rosso Riserva Rubesco V. Monticchio 2018 – Lungarotti (Umbria)4. Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2019 – Velenosi (Marche)5. ES Primitivo 2020 – Gianfranco Fino (Puglia)6. Montefalco Sagrantino 25 anni 2018 – Arnaldo Caprai (Umbria)7. I soldi di San Niccolò 2018 – Castellare di Castellina (Toscana)8. Tignanello 2019 – Marchesi Antinori (Toscana)9. Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2018 – Cantina Santadi (Sardegna)10. Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2018 – Poggio al Tesoro (Toscana)11. Montevetrano 2020 – Montevetrano (Campania)12. Habemus Etichetta Bianca 2020 – San Giovenale (Lazio)13. Primitivo di Manduria Raccontami 2020 – Vespa Vignaioli per Passione (Puglia)14. San Leonardo 2017 – San Leonardo (Trentino)15. Castello del Terriccio 2018 – Castello del Terriccio (Toscana)16. Amarone della Valpolicella CI. Ris. Capitel M. te Olmi 2016 – Tedeschi (Veneto)17. Suisassi Syrah 2019 – Duemani (Toscana)18.Kurni 2020 – Oasi degli Angeli (Marche)19. Maremma Toscana Merlot Baffonero – Rocca di Frassinello (Toscana)20. Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano – Speri (Veneto)21. Pinot Nero Trattman Ris. 2019 – Girlan (Alto Adige)22. Duemani 2019 – Duemani (Toscana)23. Monteverro 2019 – Monteverro (Toscana)24. Carmignano Riserva Piaggia 2019 – Piaggia (Toscana)25. Amarone della Valpolicella Classico 2018 – Allegrini (Veneto).

26. Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2018 – Rocca delle Macie (Toscana)

27. Aglianico del Vulture Superiore La Firma 2017 – Cantine del Notaio (Basilicata)

28. Amarone della Valpolicella Riserva Lilium Est 2012 – Tenuta Sant’Antonio (Veneto)

29. Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2019 – Marchesi Alfieri (Piemonte)

30. Lagrein Taber Riserva 2020 – Cantina Bolzano (Alto Adige)

31. Nobile di Montepulciano Il Nocio 2018 – Boscarelli (Toscana)

32. Aglianico del Vulture Titolo 2020 – Elena Fucci (Basilicata)

33. Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2019 – Tenuta Guado al Tasso (Toscana)

34. Habemus Etichetta Rossa 2019 – San Giovenale (Lazio)

35. Pinot Nero Schweizer – Franz Haas (Alto Adige)

36. Montepulciano Terra dei Vestini Bellovedere Ris. 2019 – Fattoria La Valentina (Abruzzo)

37. Amarone della Valpolicella 2018 – Monte Zovo – Famiglia Cottini (Veneto)

38. Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2019 – Braida di Giacomo Bologna (Piemonte)

39. Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2017 – Dei (Toscana)

40. Maremma Toscana San Germano 2018 – Rocca di Frassinello (Toscana)

41. Sapaio 2019 – Podere Sapaio (Toscana)

42. Grignolino d’Asti Monteferace – Tenuta Santa Casterina (Piemonte)

43. Chianti Cl. Gran Selezione V. Grospoli 2019 – Lamole di Lamole (Toscana)

44. Etna Rosso Feudo di Mezzo 2019 – Cottanera (Sicilia)

45. Poggio de’ Colli 2019 – Piaggia (Toscana)

46. Chianti Classico Gran Selezione Lapina 2018 – Vallepicciola (Toscana)

47. Nero d’Avola Vrucara 2018 – Feudo Montoni (Sicilia)

48. Faro Palari 2017 – Palari (Sicilia)

49. Kupra 2019 – Oasi degli Angeli (Marche)

50. Fiorano Rosso 2017 – Tenuta di Fiorano (Lazio).

La classifica comprende fino a 100 vini che potete trovare nel sito di Gentleman, un’ottima guida per scegliere il migliore per una cena o un pranzo in compagnia.