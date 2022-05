I 30 piatti italiani da assaggiare almeno una volta nella vita secondo la classifica CNN

La CNN, emittente televisiva statunitense, ha pubblicato un elenco dei migliori 30 piatti italiani da assaggiare almeno una volta nella vita. Immancabile la pizza napoletana, quella vera però, così come le tagliatelle al ragù, celebre marchio di fabbrica dell’Emilia-Romagna e della città di Bologna. Non mancano poi le sorprese, tra cui si inseriscono di diritto la pizza al timballo e i culurgiones, specialità simbolo della provincia di Nuoro, in Sardegna.

Lista migliori piatti italiani da assaggiare almeno una volta nella vita secondo la CNN

Ecco, dunque, dopo aver visto i migliori ristoranti in cui mangiare, quali sono i 30 piatti italiani assolutamente da non perdere secondo l’elenco stilato dal celebre network americano della CNN:

· Pizza napoletana (specialità tipica della città di Napoli)

· Tagliatelle al ragù (specialità tipica della città di Bologna)

· Rigatoni alla carbonara (specialità tipica della città di Roma)

· Trofie al pesto (specialità tipica della città di Genova)

· Lasagne

· Brodetto (specialità tipica della città di Vasto)

· Tortellini (specialità tipica della regione Emilia-Romagna)

· Gelato

· Baccalà alla vicentina (specialità tipica della città di Vicenza)

· Polenta

· Carciofo alla Giudia (specialità tipica della città di Roma)

· Cjarsons (specialità tipica della regione Friuli-Venezia Giulia)

· Risotto alla milanese (specialità tipica della città di Milano)

· Porceddu (specialità tipica della regione Sardegna)

· Bombolotti all’amatriciana (specialità tipica della città di Amatrice)

· Caponata (specialità tipica della regione Sicilia)

· Tiramisù

C’è anche il Risotto al gorgonzola

· Insalata caprese (specialità tipica dell’isola di Capri)

· Bollito alla piemontese (specialità tipica della regione Piemonte)

· Linguine allo scoglio (ricetta originale della città di Napoli)

· Parmigiana (specialità tipica della regione Sicilia)

· Coda alla vaccinara

· Vitello tonnato (specialità tipica della regione Piemonte)

· Malloreddus alla campidanese (specialità tipica della regione Sardegna)

· Tonnarelli cacio e pepe (specialità tipica della città di Roma)

· Sfogliatella (specialità tipica della città di Napoli)

· Culurgiones (specialità tipica della regione Sardegna)

· Agnolotti del plin (specialità tipica della regione Piemonte)

· Risotto al gorgonzola (specialità tipica delle regioni Piemonte e Lombardia)

· Timballo (specialità tipica del Centro e Nord Italia).