I migliori ristoranti italiani del 2022 secondo 50 Top, ecco dove mangiare bene

Quali sono i migliori ristoranti italiani per prenotare a pranzo o a cena nel 2022? A darci la risposta è il portale 50 Top, un sito che ospita numerose guide online realizzate da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere per premiare i migliori locali italiani in tutto il mondo.

Non perdiamo dunque altro tempo e scopriamo subito la classifica di Top 50 dei migliori ristoranti italiani per quest’anno.

Classifica migliori ristoranti italiani 2022 secondo Top 50

Ecco i migliori 10 ristoranti italiani per il 2022 secondo Top 50:

Osteria Francescana – Modena – Emilia Romagna

Uliassi – Senigallia – Marche

Ristorante Mudec – Milano – Lombardia

Danì Maison – Ischia – Campania

Duomo di Ragusa – Ragusa – Sicilia

Le Calandre – Rubano (Padova) – Veneto

Enoteca Pinchiorri – Firenze – Toscana

Madonnina del Pescatore – Senigallia – Marche

Pagliaccio – Roma – Lazio

Taverna Estia – Brusciano (Napoli) – Campania.

Primo posto per l’Osteria Francescana di Massimo Bottura nel centro storico di Modena, ristorante tre stelle Michelin pluripremiato anche dal prestigioso The World’s 50 Best Restaurants. Secondo posto per il ristorante dello chef Mario Uliassi, anch’esso premiato con tre stelle Michelin, aperto a Senigallia da aprile a metà dicembre. Sul podio anche il ristorante di chef Enrico Bartolini, situato al terzo piano del Mudec di Milano.

In quarta e quinta posizione il ristorante Danì Maison di Ischia, aperto nel 2016 dallo chef Nino Di Costanzo nella vecchia casa di famiglia, e il ristorante Le Calandre della famiglia Alajmo, rispettivamente due e tre stelle Michelin.

Seguono ora gli altri ristoranti dalla posizione numero 11 alla posizione numero 20:

D’O – Cornaredo (Milano) – Lombardia

Del Cambio – Torino – Piemonte

Piazza Duomo – Alba (Cuneo) – Piemonte

La Pergola – Roma – Lazio

Don Alfonso 1890 – Sant’Agata sui Due Golfi (Napoli) – Campania

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (Mantova) – Lombardia

Reale – Castel di Sangro (Aquila) – Abruzzo

Piazzetta Milù – Castellamare di Stabia (Napoli) – Campania

La Tana Gourmet – Asiago (Vicenza) – Veneto

Angelo Sabatelli Ristorante – Putignano (Bari) – Puglia.