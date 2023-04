I 3 vini italiani su cui conviene investire nel 2023

Il vono è un piacere per il palato ma puù diventare anche una fonte di guadagno. Quante volte al momento dell’acquisto non sappiamo mai su quale puntare per le nostre cene o pranzi in compagnia? I vini non sono soltanto un piacere personale o da condividere con amici durante un pranzo o una cena, ma possono essere anche un vero e proprio investimento. A far parte della prestigiosa lista sono i cosiddetti fine wines, o meglio i vini di pregio, tra cui si annoverano anche alcune etichette italiane. Sono vini che guadagnano valore di anno in anno, fino a raddoppiare o triplicare il prezzo di listino iniziale. Ecco quali sono i migliori vini italiani da investimento e il loro valore.

Vini italiani su cui conviene investire nel 2023, Sassicaia

Il Sassicaia è uno dei vini italiani di maggior pregio, nonché uno dei migliori vini su cui è possibile investire. Se dalle cantine esce con un prezzo di listino di 120 euro, nelle enoteche raggiunge i 300 euro.

Ornellaia

Nasce come vino rosso italiano DOC ed è prodotto nella Tenuta San Guido, nei pressi del comune di Castagneto Carducci (provincia di Livorno), con almeno l’80% di Cabernet Sauvignon. Si chiama così perché proviene da un terreno sassoso, con presenza di zone calcaree ricche di galestro, con gli impianti di produzione situati ad un’altitudine compresa tra gli 80 e i 400 metri. I migliori abbinamenti con il vino Sassicaia sono arrosti di suino, vitello o piatti a base di selvaggina.

Parte da un prezzo di partenza pari a 120 euro, ma nelle enoteche riesce a duplicare il valore in modo abbastanza agevole. La Tenuta Ornellaia venne fondata all’inizio degli anni Ottanta dal marchese Lodovico Antinori, cugino di Piero Antinori.

Tignanello

A distanza di quarant’anni, l’Ornellaia è da considerarsi un’icona dei SuperTuscan, cioè i vini rossi toscani prodotti vicino alla costa. Il Bolgheri Ornellaia DOC si abbina alla perfezione con tagliata di chianina, carni rosse arrosto, cacciagione e selvaggina.

Un altro vino italiano da investimento che realizza una delle migliori performance è il Tignanello, un prodotto principe del Chianti Classico dei Marchesi Antinori, un SuperTuscan famoso in tutto il mondo. Se dalle cantine Antinori esce con un prezzo pari a circa 60 euro a bottiglia, nelle enoteche viene poi venduto a cifre nettamente superiori tra i 130 e i 150 euro. Il vino toscano è prodotto da uve di Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc e all’olfatto si presenta con profumi speziati e boschivi. Per quanto riguarda gli abbinamenti, il Tignanello è perfetto con salumi, brasati, arrosto o carni grigliate.