La notte delle streghe è ormai vicinissima, ma quali film vedere comodamente sul divano il 31 ottobre? Pronti per Halloween e la maratona streaming che vogliamo proporvi? Scopriamo quali sono le piattaforme che in questo momento offrono il meglio dell’horror e vediamo anche quali sono i costi per abbonarsi, così da avere anche un quadro economico più ampio, qualora non siate già abbonati alle piattaforme in questione.

Una notte da paura

Priam di concentrarci sui costi di Netflix e Prime Video, è bene iniziare questa Maratona streaming di Halloween con la piattaforma italiana che più di tutte è dedicata prettamente all’horror.

Stiamo parlando di HODTV, ossia House of Disaster, opera della Production & Entertainment srl di Elena Maraniello e Sergio Mitrione. Si tratta di una piattaforma streaming che offre un catalogo dedicato esclusivamente all’oro e al thriller. Qui possiamo trovare centinaia di film davvero di nicchia. Parliamo quindi di pellicole particolarmente cruente e con budget ridotti, quindi genuine e fatte da coloro che amano davvero lo spirito del cinema horror. Non mancano però anchepiù famose o comunque più mainstream, le quali garantiscono quindi produzioni decisamente più professionali, senza però perdere lo spirito gore del resto del catalogo.

È possibile scegliere tra due tipi di abbonamenti, quello Silver che costa 3,99 euro al mese, oppure quello Gold che invece costa 35,99 euro all’anno, ossia solo 2,99 euro al mese. Non ci sono limitazioni di nessun tipo, quindi è possibile vedere i suoi contenuti su tutti i dispositivi registrati. Inoltre si può disdire l’abbonamento in qualsiasi momento scegliendo l’opzione Silver. Altra funzionalità particolarmente gradita, soprattutto per la maratona streaming di Halloween, è il watch party. Ossia una funzione che permette di mettere il film in condivisione con altri abbonati, così da poterlo vedere tutti insieme e commentarlo in contemporanea con la visione con una chat apposita presente sulla piattaforma.

Halloween maratona streaming, le altre scelte

Partiamo subito da Netflix. Ormai i costi del servizio streaming sono chiari, visto il cambio di tariffario effettuato da qualche mese. I costi vanno dai 5,49€ al mese per il piano Standard con pubblicità, ai 17,99€ al mese per il piano Premium. Quelli intermedi invece sono di 7,99 euro e 12,99 euro al mese. Il nuovo tariffario ha fatto molto discutere, ma alla fine Netflix ha avuto ragione sul cambio dei prezzi. Ma cosa offre il catalogo per la notte horror di Halloween da passare in maratona streaming? Ovviamente potrete trovare tutti i film più terrificanti e famosi usciti negli anni al cinema, ma anche le serie tv sono ormai un fenomeno particolarmente apprezzato dagli amanti dell’horror. Particolarmente apprezzata la serie uscita proprio di recente La Caduta della Casa degli Usher, ispirata a un racconto del grande Edgar Allan Poe. Vi ricordiamo inoltre che esiste una sezione dedicata proprio ad Halloween. Cliccandola potrete vedere il catalogo a tema scelto proprio dalla piattaforma.

L’altro siti di streaming che vogliamo consigliarvi è invece Amazon Prime Video. Anche in questo caso basterà andare sul campo di ricerca per scegliere il film di vostro interesse, oppure scegliere il genere o una semplice parola chiave (come ad esempio Halloween, appunto) per scoprire quali sono i titoli suggeriti. Inoltre, con Prime Video è possibile avere una scelta più vasta, visto che nel catalogo sono praticamente presenti quasi tutti i film mainstream usciti negli anni. Basterà acquistare la visione tramite telecomando per noleggiare il film, se non presente nel catalogo degli abbonati. A tal proposito, vi ricordiamo che il servizio di streaming è compreso nell’abbonamento Prime, il quale ora costa 4,99 euro al mese, oppure 49,99 euro all’anno.

I punti chiave…