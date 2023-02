Haier Washpass, la prima lavatrice in abbonamento, come funziona?

Ai più potrebbe sembrare davvero strano, eppure è realtà. Stiamo parlando di Haier Washpass, la prima lavatrice in abbonamento. Si tratta di un elettrodomestico che presenta già i detersivi inclusi e, attraverso un canone mensile, l’utente non deve fare altro che aprire l’app e lavare i suoi capi. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Haier Washpass, cos’è la lavatrice in abbonamento?

Presentata da Haier a Berlino in occasione dell’ultimo IFA, finalmente è disponibile. Stiamo parlando di un prodotto che abbina il concetto di smart con quello di elettrodomestico as a service. Si tratta di una novità senza precedenti, ma non è l’unica, visto che la lavatrice Washpass vanta anche un altro primato, quello di essere il primo prodotto consumer ad utilizzare detersivi a chimica disaggregata. Ma come funziona questo particolare elettrodomestico? Ovviamente, scommettiamo che quel che maggiormente desta curiosità è la questione relativa all’abbonamento. Washpass infatti funziona pagando innanzitutto 150 euro una tantum alla sottoscrizione.

Per accedere al servizio basta appunto registrarsi alla pagina ufficiale del sito di Haier. Una volta completata la registrazione e completato l’acquisto, il quale prevede anche la prima fornitura di prodotti, la lavatrice verrà consegnata e istallata a casa, con spese comprese nel costo iniziale. Decisamente più singolare invece il canone mensile da pagare per l’arrivo e l’utilizzo dei prodotti successivi. Il progetto nasce dalla collaborazione con Nuncas, azienda che ha sviluppato 4 flaconi situati all’interno della lavatrice, i quali forniscono componenti che si andranno a miscelare tra loro al fine di creare il detersivo ideale per ogni tipo di lavaggio.

Come funziona l’abbonamento?

Quando i detersivi saranno terminati, il programma della lavatrice effettuerà in automatico l’ordine, secondo quanto l’utente avrà concordato al momento dell’iscrizione all’abbonamento.

small da 18 euro al mese per 100 lavaggi annui (2 a settimana);

medium da 23 euro al mese per 220 lavaggi all’anno (4 a settimana);

large da 28 euro al mese per 340 lavaggi annui (6 a settimana).

I livelli da scegliere sono di tre tipi:

Qualora si volessero avere dei lavaggi extra, il costo singolo sarà di 0,70 euro. Compresa nel prezzo c’è anche la manutenzione dell’elettrodomestico, mentre invece l’abbonamento ha una durata minima di 36 mesi. Qualora si volesse disdirlo anzitempo, si dovrà pagare una penale di 150 euro. Per quanto riguarda le caratteristiche dell’elettrodomestico, ha una capacità di carico di 9 km, profondità di 53 cm, centrifuga a 1200 giri e motore a inverter. Classe energetica A con un consumo di 49 kWh per 100 lavaggi. Come dicevamo, si tratta inoltre di un prodotto smart, quindi connesso a internet. Potremo quindi controllarla a gestire i vari programmi direttamente dall’apposita app. In conclusione, possiamo dire che si tratta di un prodotto che offre un certo risparmio e, visto il caro bollette sempre più dispendioso in termini di energia elettrica, possiamo considerarlo un buon affare.