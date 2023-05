Guardiani della Galassia 3 sta andando a bomba, ecco gli incassi del film

Ebbene sì, la Marvel alla fine ce l’ha fatta a risalire la china e grazie a Guardiani della Galassia 3 sta tornando in auge. Merito senza dubbio di un James Gunn ancora una volta in stato di grazia. Ma c’è un grosso “ma”. Si tratta del suo canto del cigno, visto che il regista statunitense da tempo è approdato proprio alla Distinta Concorrenza. Ma quali sono gli incassi del film? Vediamo quanti soldi al momento la pellicola sta guadagnando.

L’addio di James Gunn

Con questo terzo volume si conclude la trilogia dei Guardiani della Galassia, e con essa anche il lavoro di Gunn in Marvel. C’è da dire che il regista ex Troma non ha preso parte ad altri progetti produttivi della Casa delle Idee, quindi sotto questo punto di vista Marvel e Disney non dovrebbero avere troppi rimpianti. Ad ogni modo, il successo della saga è stato comunque di grande livello e sapere che ormai è invece un “nemico” (lavora con DC e Warner) non fa certamente piacere. In realtà Gunn ha già messo in chiaro quali saranno i suoi piani per l’universo DC.

Dopo The Flash, in uscita nelle sale il 15 giugno, la saga filmica avrà un reboot.

Per quanto riguarda invece i suoi lavori diretti come regista, ha già messo la sua arte al servizio del secondo capitolo di Suicide Squad (che però andò decisamente male al botteghino) e ha scritto e diretto quasi tutti gli episodi di Pacemaker, la serie tv con John Cena. Ma torniamo in casa Marvel e vediamo finalmente come sta andando la pellicola in questione. Dopo l’insuccesso di Quantumania c’era grande preoccupazione nella Disney. Secondo molti serpi infatti ormai la ricetta dei cinecomics era diventata stancante, soprattutto dopo che l’operazione multiverso aveva fallito, non riuscendo a ridestare l’attenzione del grande pubblico dopo i fasti della saga dell’infinito.

Guardiani della Galassia 3, gli incassi

Con i guardiani però si è tornato a respirare e ora si guarda al futuro della Fase 5 con più ottimismo.

Da due settimane è al cinema (uscita il 3 maggio in Italia) e la pellicola continua a reggere. Nella seconda settimana di programmazione il calo è stato solo del 40%, cifra che sostanzialmente è molto più alta. Insomma, il film stavolta sta reggendo bene, a differenza di Quantumania che invece era crollato dopo 7 giorni. Il merito è sicuramente del passaparola, visto che l’opinione unanime è che il film è una bomba e che regge alla grande per tutte le due ore e mezza di visione. Ma quali sono gli incassi? Al momento il box office mondiale segna già 530 milioni di dollari, cosa che proietta questo terzo volume verso una cifra che potrebbe superare il primo, che invece arriva a circa 770 milioni di dollari.

Naturalmente, rimangono lontanissimi i risultati dei film Marvel che hanno incassato di più, poiché parliamo di cifre che hanno abbondantemente superati il miliardo. Ecco alcuni esempi con la classifica dei cinecomics che hanno incassato di più:

Avengers: Endgame (2019) – 2799439100 $ Avengers: Infinity War (2018) – 2048359754 $ Spider-Man: No Way Home (2021) – 1921847111 $ The Avengers (2012) – 1518815515 $ Avengers: Age of Ultron (2015) – 1402809540 $ Black Panther (2018) – 1347597973 $ Iron Man 3 (2013) – 1214811252 $

Insomma, raggiungere i livelli dei film degli Avengers sarà impossibile, ma il fatto di aver già superato Quantumania (fermo a 475 milioni) è un grande risultato e ci fa capire che, qualora la posta in palio si alza e il prodotto è ben confezionato, allora i film dei supereroi riescono ancora a portare il grande pubblico nelle sale.