Gruppi WhatsApp, arrivano gli Expiring Groups, ossia chat che spariscono dopo un po’

Altra grande novità in arrivo in chat, i gruppi WhatsApp rischiano di essere completamente rivoluzionati grazie alla nuova funzione denominata Expiring Groups. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Gruppi WhatsApp, arriva la novità

Non finisce mai di aggiornarsi l’app di messaggistica più famosa al mondo. Stavolta la nuova funzione riguarderà una precisa chat, stiamo infatti parlando dei gruppi WhatsApp. Arriva la nuova funzione che permette di creare chat di gruppo effimere, ossia che spariscono dopo una precisa data. A quanto pare si tratta di un periodo particolarmente creativo per gli sviluppatori dell’app di messaggistica instantanea, infatti dopo aver dato il via a nuove funzioni particolarmente utili per gli utenti, non ultima quella dell’arrivo della funzione denominata newsletter, ecco un’altra feature particolarmente ghiotta. Tale opzione si riallaccia sostanzialmente a quella dei messaggi effimeri, anch’essi testi che spariscono a una data specifica.

Come sempre, a ripotare la notizia sono gli esperti di WABetaInfo, i quali hanno rintracciato il codice nella beta per iOS, versione 23.5.0.70. La funzione in questione è un toggle on/off, che abilita altre impostazioni relative alla “data di scadenza” del gruppo. Si potrà scegliere un giorno, una settimana, una data ben precisa e infine rimuovere del tutto l’opzione, al fine di trasformare il gruppo effimero in un normale gruppo di WhatsApp. Secondo quanto riportato dagli esperti, comunque, la cancellazione del gruppo non sarà automatica, ma l’admin riceverà una notifica e potrà scegliere se confermare la chiusura della chat o lasciarla aperta.

A cosa serve questa nuova funzione?

Il grande successo dell’app ha portato a una miriade di utenti che giorno dopo giorno si aggiungono.

Tale popolarità può significare solo una cosa: infiniteda gestire per gli stessi utenti che magari utilizzano l’applicazione anche per lavoro. Proprio per queste persone sarà possibile quindi decidere di aprire nuovi gruppi WhatsApp al fine di creare chat specifiche che magari serviranno solo per un breve periodo. In sintesi, con questa opzione si potrà farenel menu e non avere troppe chat ancora attive, cosa che può creare non poca confusione.

Quante volte, infatti, abbiamo aperto una chat dimenticandocela poi completamente? Se ognuno di noi andasse a scovare indietro nelle conversazioni, si accorgerebbe che ci sono tante chat rimaste indietro nel tempo. Per carità, in realtà non danno alcun fastidio, ma a quanto pare il gruppo Meta ha deciso di dare una ripulita e permettere quindi di avere le cose più in ordine. Al momento non sappiamo ancora quando tale funzione sarà disponibile, ma vista l’accelerata che gli sviluppatori si sono dati in questi ultimi tempi, scommettiamo che non ci vorrà molto.