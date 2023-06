Grotte più popolari d’Europa quanto costano e dove si trovano?

Quali sono le grotte più popolari d’Europa ovvero quali cavità naturali (create dall’erosione del ghiaccio, della lava e del ghiaccio) sono rimaste più impresse nella mente dei visitatori?

Esse sono da sempre dei siti turistici molto popolari per chi ama la bellezza naturale, il mistero e l’avventura e per chi ha interessi scientifici.

Le grotte offrono, infatti, dei paesaggi e delle formazioni geologiche uniche e spettacolari. Gli spettatori possono ammirare le stalattiti, le stalagmiti ma anche altre rocce che si sono formate nel corso di migliaia di anni.

Molto spesso, poi, queste cavità sono avvolte dal mistero. La loro profondità e le diverse vie sotterranee, infatti, creano un’atmosfera stimolante e intrigante per i visitatori. Infine per molti le grotte hanno un interesse scientifico e geologico, possono contenere infatti dei reperti, dei fossili o delle testimonianze della storia del nostro pianeta.

È Musement, la piattaforma online per attività, tour, musei, spettacoli ed eventi ad aver stilato una lista di quelle più popolari.

Com’è stata realizzata la classifica

Musement ha realizzato la classifica delle grotte più popolari d’Europa grazie al numero di recensioni ottenute su Google. L’estate sta arrivando, il primo picco di caldo africano è atteso infatti intorno al 20 giugno. Perché non esplorare quindi questi luoghi spettacolari per sfuggire qualche ora dal caldo? Di cavità affascinanti da visitare ce ne sono anche in Italia.

Tra le grotte più popolari ci sono con 21263 recensioni quelle di Frasassi ad Ancona che coprono una superficie di 30 chilometri totali. In tale luogo ci sono il lago cristallizzato e il Niagara che è una cascata pietrificata di calcite allo stato puro. Il prezzo del biglietto intero è di 18 euro, ridotto costa 15 euro e per ragazzi dai 6 ai 14 anni il costo è di 12 euro.

I bambini sotto i 6 anni non pagano.

Sempre in Italia con 21651 recensioni ci sono le grotte di Castellana (Bari) che hanno una storia lunga novanta milioni di anni. Tale complesso di cavità sotterranee si estende per 3348 metri raggiungendo una profondità massima di 122 metri, lungo il tragitto ci si immerge in un modo affascinante fatto di stalagmiti, stalattiti e caverne dalle forme curiose. Costa 15 euro il biglietto intero mentre il ridotto scende a 12 euro.

Spostandoci in Francia troviamo a Padirac le Abisso di Padirac (25.761 recensioni) che sono una grande cavità larga trentatre metri e profonda settantacinque metri. In tale luogo si trova una stalattite gigante di 60 metri di altezza che prende il nome di Grande Pendeloque. È di 17 euro il prezzo per gli adulti.

Chiudiamo la nostra prima carrellata di grotte con quella di Nerja in Spagna che ottiene 26837 recensioni. Tutti la conoscono come la cattedrale naturale della Costa del Sol e al suo interno si trovano esempi della maggior parte degli speleotemi (depositi materiali) catalogati. Dentro la grotta si trova poi una colonna naturale che è alta ben 32 metri. Parte da 15 euro il prezzo per l’ingresso.

Grotte più popolari d’Europa quanto costano e dove si trovano?

Sicuramente tra le grotte più popolari d’Europa ci sono, in ordine di recensioni dalle più basse alle più alte, quelle di Frasassi, quella di Castellana, l’Abisso di Padirac e la Nerja. Ci sono poi con 34232 recensioni quelle di Postumia in Slovenia con 24 chilometri di gallerie, camere e tunnel. Una curiosità: esse sono abitati da protei che sono degli anfibi che possono vivere fino a 100 anni. Il ticket intero costa 28,50 euro.

Con 37159 recensioni c’è la Jameos del Agua a Lanzarote in Spagna. Davanti al suo antro naturale che si trova dentro un tunnel vulcanico non si può che restare affascinati. Dentro, poi, c’è anche un lago sotterraneo dove si trova il famoso granchio Cangrejo Ciego di specie endemica in via di estinzione. Costa solo 9,50 euro il biglietto di ingresso.

Al primo posto tra le grotte più popolari d’Europa c’è la Cuevas del Drach a Maiorca in Spagna. Il segreto di tanto successo sono le quattro cavità collegate tra loro dove oltre ad ammirare stalattiti e stalagmiti si può ammirare anche il famoso lago Martel che è uno dei più grandi sotterranei. Il prezzo è di 17,50 euro.

Riassumendo…..

1. Arriva la classifica Musement delle grotte più popolari d’Europa

2. La lista è stata effettuata in base alle recensioni su Google

3. Le prime tre classificate sono Cuevas del Drach, Jameos del Agua e quella di Postumia in Slovenia

4. Ci sono nella top ten anche quelle di Castellana e di Frasassi.

