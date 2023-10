Si chiama Steinway Tower ed è noto per essere il grattacielo più sottile al mondo. Dall’ultimo piano di questo monumentale gioiello dell’architettura moderna si può vedere tutta New York. Tutto molto bello, ma quanto costa tale casa? Il lussuoso attico fa stropicciare non solo per la vista mozzafiato, ma anche per gli interni. Ciò non toglie che molti, a sentire il prezzo, dovranno trattenere per qualche secondo il fiato.

Un capolavoro moderno

È stato definito un vero e proprio capolavoro moderno lo Steinway Tower di New York.

Il grattacielo più sottile al mondo si trova al numero 111 di West 57th Street. Si tratta di un’opera che anta appunto il primato di essere particolarmente sottile. Tale forma estetica è enfatizzata anche dal fatto che è enormemente lungo, visto che presenta ben 91 piani. Come detto, la particolarità dell’immobile è quella di combinare servizi esclusivi, arredo super lussuoso e una vista panoramica che fa sentire i fortunati possessori come se avessero tutta la città ai loro piedi. Naturalmente, tale sensazione di onnipotenza è aumentata con l’attico presente all’ultimo piano dell’edificio. Il nome è stato scelto poiché al suo interno presenta anche lo storicodel 1925, la sede del primo negozio targato Steinway & Sons.

I lavori di ristrutturazione dell’edificio sono iniziati nel 2013 e terminati nel 2022. sono durati un bel po’ anche perché come tutti sanno la pandemia del 2020 ha rallentato non poco tali lavori. Ad ogni modo, oggi lo Steinway Tower è uno spettacolo sia dall’interno che dall’esterno. Naturalmente, la costruzione è dovuta alla sapiente scienza dell’architettura e, benché nel prossimo futuro potremmo anche trovare davvero delle case stampate in 3D in ogni luogo, al momento certe opere possono essere effettuate soltanto con la forza e la volontà di ingegneri, costruttori e robusti operai edili. La particolarità del grattacielo più sottile al mondo è proprio questa sua caratteristica di assottigliarsi man mano che l’altezza sale, fino a sembrare quasi che scompaia nel cielo.

Il grattacielo più sottile al mondo, quanto costa l’attico?

Se avete paura delle altezze e soffrite di vertigini, probabilmente questo edificio potrebbe essere un problema. Eppure la sicurezza è massima e probabilmente la cosa che più vi farà paura è conoscere il prezzo degli appartamenti al suo interno. L’edificio ha un’altezza di 435 metri e una base larga 17,91 metri. I pilastri che sorreggono la sua struttura sono in terracotta smaltata che cambia colore in base alla posizione del sole nelle varie ore del giorno, cosa che produce singolari effetti di luce. La reception all’ingresso è solo uno dei tanti servizi offerti agli inquilini. Ci sono inoltre anche la palestra, una piscina coperta, la spa, campo di paddle, simulatore di golf, sala giochi per bambini.

Come detto, i prezzi degli appartamenti presenti nei 91 piani dell’edificio sono davvero proibitivi e solo gli uomini più ricchi del pianeta possono permetterseli, ma nemmeno tutti quanti. In generale, i costi variano da 8 a 28 milioni di dollari. Svetta su tutti però, e non solo per l’altezza, l’attivo. L’appartamento all’ultimo piano infatti ha un costo davvero da record. Vanta una dimensione impressionante di ben 605 metri quadri e il prezzo è da capogiro, proprio come la panoramica che offre su tutta la città. Sicuri di voler sapere quanto costa? Mettetevi comodi: sul sito ufficiale è venduto a 54,6 milioni di dollari, ossia circa 51 milioni di euro.

