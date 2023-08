Case stampate in 3D, il futuro dell’edilizia è già iniziato in Texas

Altro che intelligenza artificiale, lo scossone grosso sta per arrivare nell’edilizia, visto che in Texas hanno già iniziato una produzione rivoluzionaria. Stiamo parlando delle case stampate in 3D. Si, avete capito bene. Ora le case non si costruiscono più, verranno direttamente stampate da giganteschi macchinari che sostituiranno completamente il lavoro degli operai.

La rivoluzione di Vulcan Construction System

Si chiama Vulcan Construction System l’azienda che ha già fatto partire quella che potrebbe essere considerata una vera e propria rivoluzione e che cambierà completamente il futuro dell’edilizia. Si tratta di una importante industria americana specializzata in robotica. Ebbene, l’azienda in questione ha già costruito 100 case in un pese del Texas, negli USA. La cosa rivoluzionaria è che queste case sono state create con la stampante 3D. Ma di cosa si tratta? Di questi tempi è difficile che ci sia ancora qualcuno che non conosce questo tipo di stampanti. Ormai vengono utilizzate in molti settori e ne esistono di diversi modelli anche per uso casalingo.

Parliamo di modelli di circa 30 centimetri quadrati, che possiamo utilizzare per hobby stampando modellini e creando oggetti simpatici per la nostra casa.

Ne esistono ormai di svariati modelli, e o costi sono anche abbastanza accessibili, poiché oltre a quelli più professionali che si aggirano intorno ai 2000 euro, ci sono anche modelli molto più economici che costano tra le 200 e le 300 euro. Anche su YouTube impazzano ormai da tempo diversi video che ci mostrano il loro funzionamento e cosa sono in grado di fare. Ad esempio, è possibile ricreare statuine bellissime, le quali poi però dovranno essere dipinte a mano per dare un maggior senso di realismo all’opera. Le stampanti 3D infatti funzionano proprio come una normale stampante tradizionale. Basta collegarle a un computer, scannerizzare la figura da stampare e questa prende forma all’interno della macchina.

Case stampate in 3D, il futuro ha inizio

Solitamente viene utilizzata resina per le stampanti casalinghe, ma naturalmente quelle professionali possono usufruire anche di altri materiali.

Come detto, una normale stampante 3D è grande circa 30 centimetri. Ora però immaginatene una grande 10 volte tanto, ed ecco che possiamo già fantasticare sul futuro. In realtà, come detto, il futuro è già iniziato, in quanto la Vulcan Construction System ha già costruito (ossia stampato) 100 case nel quartiere di Georgetown, in Texas. In questo modo, un intero quartiere è nato in pochissimo tempo grazie proprio all’utilizzo di questi giganteschi macchinari. Insomma, mentre il mondo guarda preoccupato all’intelligenza artificiale, il progresso tecnologico continua ad andare avanti e si concentra sul lavoro manuale, nello specifico l’edilizia, rendendo praticamente vano il lavoro di decine di operai. Naturalmente, questi non verranno completamente sostituiti, in quanto poi la stampa della casa dovrà essere comunque rifinita (proprio come si fa con i modellini che dovremo poi dipingere a mano una volta stampati).

Le case stampate in 3D in Texas sono alimentate dal sole con pannelli solari sul tetto e avranno una dotazione tecnologica di tutto rispetto. Saranno infatti dotate di campanelli, serrature e termostati intelligenti. Avrete già capito che l’impatto ambientale di queste costruzioni è praticamente zero, quindi si tratta di un progetto anche in linea con le nuove norme sull’ambiente, cosa sempre gradita ai governi di tutti i paesi occidentali. L’obiettivo dell’azienda è quello di riuscire a d aprire un nuovo mercato e senza dubbio hanno tutte le carte in regola per farlo. Ma arriverà anche da noi questa rivoluzione? Sicuramente con tempo sì, e a quel punto l’edilizia verrà completamente rimodellata anche nel nostro paese.

Riassumendo…