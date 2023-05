Governatori di Regione: la classifica di gradimento 2023 tra sorprese e conferme

SWG ha chiesto agli italiani quale fosse il loro gradimento in favore del Presidente della Regione rispetto al suo operato. La stessa domanda era stata posta agli italiani anche lo scorso anno, dunque è interessante capire come sono cambiate le cose negli ultimi dodici mesi, a patto che sia cambiato qualcosa. A seguire i risultati completi del sondaggio di SWG sui governatori di regione. Con alcune sorprese.

Sondaggio SWG: il gradimento degli italiani sui Presidenti di Regione

Luca Zaia – Governatore Regione Veneto – 69% dei consensi

Stefano Bonaccini – Presidente della Regione Emilia Romagna – 64% dei consensi

Massimiliano Fedriga – Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – 64% dei consensi

Vincenzo De Luca -Presidente della Regione Campania – 49% dei consensi

Alberto Cirio – Governatore Regione Piemonte – 46% dei consensi

Roberto Occhiuto – Presidente della Regione Calabria – 45% dei consensi

Francesco Acquaroli – Governatore Regione Marce – 40% dei consensi

Attilio Fontana – Presidente della Regione Lombardia – 40% dei consensi

Eugenio Zani – Governatore Regione Toscana – 40% dei consensi

Giovanni Toti – Governatore Regione Liguria – 39% dei consensi

Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia – 36% dei consensi

Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo – 35% dei consensi

Vito Bardi – Governatore Regione Basilicata – 33% dei consensi

Donatella Tesei – Governatrice Regione Umbria – 32% dei consensi

Francesco Rocca – Governatore Regione Lazio – 30% dei consensi

Renato Schifani – Governatore Regione Sicilia – 26% dei consensi

Christian Solinas – Governatore Regione Sardegna – 20% dei consensi.

Tra il primo posto di Luca Zaia (Veneto) e l’ultimo di Christian Solinas (Sardegna) ci sono quasi 50 punti percentuali di distacco. Un’enormità. Un altro dato da sottolineare è che nelle prime cinque posizioni ci siano quasi esclusivamente governatori delle regioni del Nord. Quasi, appunto, con Vincenzo De Luca che rappresenta la classica eccezione che conferma la regola. Anche se fuori dalla top 5, si segnala l’ottima posizione conquistata da Roberto Occhiuto, dal 2021 Governatore della Regione Calabria, con un sesto posto ad appena 1 punto percentuale di distanza da Alberto Cirio, quinto nel sondaggio SWG.

Chi guadagna e chi perde posizioni rispetto al 2022

Se si escludono regioni quali il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, il leader che fa peggio nel gruppo ristretto alle sole regioni del Nord Italia è Giovanni Toti, Governatore della Regione Liguria. Per lui appena il 36%, una percentuale ben al di sotto rispetto alle percentuali fatte registrare tra i primi sei del sondaggio. In chiaroscuro anche il risultato ottenuto da Attilio Fontana, attuale Presidente della Regione Lombardia. Il Governatore in quota alla Lega di Matteo Salvini raccoglie il 40% tondo tondo, a pari merito con i colleghi Eugenio Zani (Toscani) e Francesco Acquaroli (40%).

Governatori di Regione: la classifica di gradimento 2023 tra sorprese e conferme

Il Presidente che ha perso più punti percentuali rispetto alla rilevazione dello scorso anno è il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Per il numero uno politico dell’isola sarda una flessione dell’8 per cento rispetto al 2022. Anche Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, figura tra i Presidenti di Regione ad aver perso di più, facendo registrare un calo nell’ordine di 7 punti percentuali. In netto calo pure Vincenzo De Luca e Giovanni Toti, in flessione rispettivamente di 6 e 5 punti percentuali. Dall’altra parte, i dati più positivi riguardano i Presidenti Vito Bardi e Michele Emiliano: il Presidente della Regione della Basilicata ha fatto registrare un balzo in avanti pari al 6%, invece Emiliano è cresciuto del 3% in un anno.

Riassumendo