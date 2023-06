Google e PDF, ora legge anche questi file con il nuovo software

L’utilizzo di estensioni per il nostro browser è ormai sempre più frequente, per questo motivo Big G si avvale costantemente di nuovi software di questo tipo. Google e i PDF sono però sempre stati un problema, ma ora sembra essere risolto, cosa che permetterà anche alle persone ipovedenti di farsi leggere il contenuto del file senza alcun problema.

Una soluzione positiva per tutti

Un nuovo software per semplificare l’interazione con i file PDF. La novità è stata aggiunta al sistema di navigazione di Chrome. Si tratta della tecnologia ‘ocr’ (riconoscimento ottico dei caratteri), cosa che quindi permetterà anche di effettuare l’opzione Reading sui fil in PDF. Quindi in questo modo gli ‘screen reader’, i programmi vocali che leggono i documenti a chi ha problemi di vista o a chi non ha proprio voglia di leggere, potranno interagire con tali file. Si tratta di documenti che solitamente sono esclusi perché codificati con linguaggio proprietari e non sempre con caratteri alfanumerici comprensibili.

Con questo aggiornamento operato da Big G, sarà quindi possibile interagire con tali file.

Si tratta senza dubbio di una novità importante, che come detto offre un importante aiuto alle persone ipovedenti. La cosa si rivela comunque particolarmente interessante anche per coloro che non hanno questo tipo di problema, ma che allo stesso modo proprio non hanno voglia di leggere. A tal proposito, apriamo velocemente una breve ma preoccupante parentesi. Il nostro paese infatti sta palesando grandi problemi con l’editoria. Gli italiani non leggono più, soprattutto al sud, e la vendita dei libri si rivela essere sempre più complicata, soprattutto per le piccole case editrici. In questo senso questi strumenti potrebbero essere un ulteriore ostacolo al fenomeno fondamentale della lettura, poiché leggere con i propri occhi un testo è completamente diverso dal farselo leggere, almeno per quanto riguarda i processi cognitivi del cervello.

Google e PDF, si può fare

Ci siamo concessi una piccola divagazione critica (che riteniamo doverosa), ma ora torniamo alla notizia per scoprire nel dettaglio cosa farà questo nuovo aggiornamento operato da Big G. Come detto, sarà in grado di leggere il testo di un documento in PDF, ma non è tutto. Lo strumento fornirà anche descrizioni delle immagini, in maniera simile a quanto accade quando si naviga in rete o sui social. Passando il cursore del mouse sull’immagine supportata, ne verrà letto il contenuto. L’obiettivo di Google è quello di rendere tutte le sue app compatibili con questo nuovo aggiornamento. A tal proposito Jonathan Bernal, Product Manager di Chrome OS, ha dichiarato:

“Nel 2019, abbiamo lanciato la possibilità di ottenere descrizioni delle immagini, tramite Chrome, anche per quei siti che non avevano testo alternativo dietro ogni foto. Oggi ci basiamo su questa tecnologia per aggiungere ancora più funzionalità ai pdf. Quando un utente di screen reader si imbatte in un file che non ha testo alternativo (una descrizione dell’immagine incorporata e leggibile dagli screen reader), Chrome sarà in grado di convertire l’immagine in testo e leggerla ad alta voce”.

In sintesi…