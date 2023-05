Giro d’Italia, quanto si guadagna? Ecco il montepremi per tappa e vincitore finale

Mentre è in corso la 17esima tappa del Giro d’Italia 2023, gli appassionati di questo sport, ma soprattutto i curiosi di economia, si interrogano su quanto guadagneranno quest’anno i ciclisti. Facciamo il punto della situazione e un po’ di conti nelle tasche di questi straordinari atleti.

Un montepremi inalterato

Anche quest’anno il montepremi del Giro d’Italia è di 1,5 milioni di euro, lo stesso delle ultime tre stagioni. Ma come verrà suddiviso? I premi sono previsti per i primi 20 classificati, mentre non mancheranno anche laute ricompense anche per le vittorie delle singole tappe. Ma partiamo subito col dire che il il vincitore della Corsa Rosa si intascherà la ragguardevole somma di 265 mila euro. Il parterre di compensi per questi grandi atleti delle due ruote sono davvero tanti, quindi è meglio avventurarci in questo excursus con un pratico elenco, al fine di fornire al lettore una consultazione più pratica.

Prima però, ecco alcuni premi minori, ossia quelli meno noti, che comunque rappresentano motivo di grande soddisfazione per coloro che lo ricevono. Premi come ad esempio quello dei traguardi volanti. Il primo si aggiudicherà 8000 euro, mentre al secondo in classifica andranno 6000 euro. Il podio si conclude con un premio da 4000 euro. Previsti anche dei compensi per il quarto e il quinto, ai quali andranno rispettivamente 2000 e 1000 euro. Per quanto concerne invece i premi giornalieri, abbiamo 500 al primo, 400 al secondo, 3000 al terzo, 200 al quarto, 100 al quinto.

Particolarmente interessanti anche gli altri compensi. Ad esempio, il premio combattività garantirà al ciclista più “combattivo” 4000 euro, ossia 300 per ogni tappa. Infine, il premio per la fuga prevede un compenso di 4500 euro per colui che avrà percorso più chilometri in fuga durante tutto il Giro d’Italia. Particolarmente interessanti anche i premi per le maglie. La maglia bianca offre 750 euro per ogni tappa nella quale viene indossata. Stessa cosa per la maglia azzurra e per quella ciclamino. La maglia rosa invece dona 2000 euro per tappa.

Premi per classifica

La bellezza di questo sport è quella di offrirci anche panorami mozzafiato della nostra splendida Italia, visitando quelle che sono le città più belle del paese. Ma orniamo alle premiazioni. Come detto, per il quarto anno di fila il montepremi del Giro d’Italia non è stato ritoccato. Anche le premiazioni sono rimaste inalterate. Andiamo quindi a scoprire quali sono i premi per ogni singolo vincitore e per le posizioni che avranno conquistato nella classifica finale.

Vincitore 115.668 euro + 150.000 euro (premio speciale). Totale: 265.668

Secondo: 58.412 + 75.000 euro (premio speciale)

Terzo: 28.801 + 40.000 euro (premio speciale)

Quarto: 14.516 + 7.000 euro (premio speciale)

Quinto: 11.654 + 6.500 euro (premio speciale)

Sesto e settimo: 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale)

Ottavo e nono: 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale)

Decimo posto: 2.863 euro + 5.000 euro (premio speciale)

Dall’undicesimo al ventesimo posto: 2.863 euro

La classifica generale quindi vedrà queste premiazioni in base al posizionamento dei ciclisti.

Giro d’Italia, quanto si guadagna?

Da quanto abbiamo appena visto, si evince che alla fine i campioni potranno portare a casa un bel gruzzoletto. Ad esempio, il vincitore finale dovrà aggiungere alla somma per il primo posto anche quella per una eventuale maglia rosa indossata per varie tappe, o magari a un premio fuga o traguardi volanti. Insomma, alla fine il suo incasso potrà essere anche più alto. Ma non è tutto, in quanto il Giro d’Italia prevede anche dei premi per tappa. Ossia delle donazioni in denaro da offrire a coloro che si sono aggiudicati le singole corse giornaliere:

Primo classificato: 11.010 euro

Secondo: 5.508 euro

Terzo: 2.753 euro

Quarto: 1.377 euro

Quinto: 1.102 euro

Sesto e settimo: 826 euro

Ottavo e nono: 551 euro

Dal decimo al ventesimo posto: 276 euro

Questi dunque tutti i premi previsti per questa edizione del Giro d’Italia organizzata da RCS Sport. Ricordiamo che la 21esima e ultima tappa è in programma proprio domenica 28 maggio a Roma, percorso che chiuderà questa 105esima edizione.