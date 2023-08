Giovani in vacanza, dove vanno in estate? Ecco le mete più ambite

Per combattere la canicola bisogna scappare dalla città, ormai lo sanno tutti. Per divertirsi però serve anche altro, e scoprire dove vanno i giovani in vacanza può essere anche un ottimo spunto per scoprire quali sono in generale le mete più ambite e dove quindi potreste passare questi afosi giorni di agosto, qualora riusciste a trovare un’offerta last minute da cogliere al volo e partire.

Un’estate al mare?

Ci sono alcuni classici intramontabili, ma anche new entry che vi sapranno incuriosire. Ecco quindi quali sono le mete più ambite dai ragazzi. Dove vanno i giovani in vacanza? Rispondiamo subito a questa domanda con le statistiche alla mano. Tra gli ever green non può mancare Ibiza. La città spagnola è il non plus ultra del divertimento, e i falò sulla spiaggia spingono i temerari a fare l’alba tra un cocktail e un bacio estivo. Questa città rappresenta il top per chi ama il divertimenti sfrenato da abbinare a spiagge meravigliose. Si tratta inoltre di una meta abbastanza economica, quindi alla portata di tutti. Occhio però ai locali dove fare baldoria la sera.

Se inizierete a frequentarne troppi, allora il conto in banca potrebbe prosciugarsi velocemente.

I giovanissimi amano la Costa Brava, nello specifico la località denominata Lloret de Mar, e il nome possiamo dire che è tutto un programma e ci fa capire chiaramente che siamo ancora nel campo delle avventure e del divertimento da spiaggia. Si trova non troppo distante da Barcellona, cosa che permette quindi anche di fare un salto nella bella città spagnola, ma è caratterizzata da un clima molto accogliente, oltre che divertente, tanto che molti italiani l’hanno ribattezzata la Rimini catalana. E che dire invece di Benidorm? I giovani che la visitano la considerano tanto pazza quanto divertente.

Giovani in vacanza, le mete più amate per l’estate

Possiamo dire che con questa frase, che sembrerebbe quasi uno slogan, molti lettori ne saranno già conquistati. Si trova in Costa Blanca ed è caratterizzata da lunghe spiagge e tanti parchi interessanti, tutti da visitare.

Continuiamo il nostro excursus vacanziero con un’altra meta di tutto rispetto. Stiamo parlando di Magaluf. Situata sull’isola di Maiorca, ha il suo cuore pulsante su Punta Ballena, il centro del paese dove di notte la movida si scatena. Anche in questo caso si tratta di una vacanza low cost, e a tal proposito vi suggeriamo di dare anche un’occhiata alle tante offerte voli che potreste trovare ancora attive in questi caldi giorni di agosto, nonostante o spettro della cancellazione dei viaggi a basso budget sia sempre più tangibile. Quando si parla di posti particolarmente amati dai ragazzi, non si può però dimenticare la Grecia. Le tante isole sono meta continua dei più giovani.

Ne esistono di bellissime e super attrezzate per scatenare una movida ricca di divertimento. Stesso discorso anche per la Croazia che, come la Grecia, ha la caratteristica non da poco di essere anche economica. Anche inquietante questo caso il divertimento tra città e mare è assicurato, come sull’isola croata di Pag, giusto per citarne una. E che dire invece della nostra bella Italia? Come chiudere questa lista senza menzionare almeno qualche bellezza estiva del nostro paese? Dove vanno i giovani in vacanza? Ma ovviamente in Salento, dove il mare è ancora una cartolina. Spiagge e discoteche poi sono il clou del divertimento anche nella riviera romagnola, altro tassello imprescindibile di questa carrellata dedicata all’estate.

Riassumendo…