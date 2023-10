Giornate Fai d’Autunno 2023: elenco siti a Napoli, Roma e Palermo, quanto costa accedervi?

Il 14 e il 15 ottobre 2023 prossimo tornano le Giornate Fai d’Autunno, il tanto atteso evento durante il quale saranno proposte visite speciali a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta la penisola.

Più esattamente, si potranno visionare siti che di solito sono chiusi al pubblico o quelli poco valorizzati, originali e curiosi.

Per due giorni, quindi, si potrà staccare dalla quotidianità e godere appieno di tutte le meraviglie e dei tesori che l’Italia offre. Si potranno visitare, infatti, biblioteche, aree archeologiche, musei, collezioni d’arte, palazzi storici, chiese, ville, castelli ed effettuare inoltre percorsi in aree naturalistiche, giardini storici, orti botanici e parchi urbani.

Ecco dunque, cosa si potrà visitare a Napoli, Roma e Palermo.

Palermo e Napoli

Per accedere ai siti in occasione delle Giornate Fai d’Autunno 2023 c’è un contributo suggerito che parte da 3 euro e viene chiesto liberamente in piazza. In alternativa, ci si potrà iscrivere al Fai in super sconto, pagando 10 euro in meno.

L’iscrizione individuale costa 29 euro invece di 39 euro mentre quella di coppia ha un costo di 50 euro invece di 60 euro. Una famiglia (due adulti più bambini) paga 56 euro invece di 66 euro, una famiglia composta da 1 adulto più bambino paga invece 35 euro invece di 45 euro mentre un giovane fino a 25 anni paga 10 euro invece di 20 euro.

Elenco siti visitabili a Palermo:

1. Itinerario Medievale “LOMBARDO CHIARAMONTANO” a Corleone

2. Itinerario della legalità a Corleone

3. Rai sede regionale

4. Chiesa San Giovanni degli Eremiti

5. Rifugio antiaereo ” G. DAITA” Istituto Perez- Madre Teresa di Calcutta

6. Villa Antonietta – Dimora Storica Privata.

A Napoli, invece, si potranno visitare i seguenti siti:

1. Tenuta Pino dei Monaci ad Anacapri

2. Banca Stabiese a Castellammare di Stabia

3.

Stabilimento militare produzione cordami – Agenzia Industrie Difesa a Castellammare di Stabia4. Baia di Ieranto a Massa Lubrense5. Passaggio Rurale e Semi antichia Cimitile6. Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell’Università Federico II7. Real Albergo dei Poveri8. Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica9. Università degli Studi di Napoli Federico II – Complesso San Giovanni10. Capella di Santa Lucia – Vico Equense.

Così come nel 2022 anche quest’anno per accedere ai luoghi aperti per le Giornate Fai d’Autunno il contributo suggerito è di 3 euro.

Ecco dunque l’elenco di ciò che si potrà visitare a Roma:

1. Oratorio dei Filippini

2. Consiglio Superiore della Magistratura

3. Il Consiglio di Stato a Palazzo Spada e la ”Meraviglia Barocca” di Borromini

4. Le collezioni del gruppo Cassa Depositi e Prestiti

5. Palazzo Esercito.

Per ognuno dei siti indicati sul sito ufficiale del Fai c’è una scheda con l’orario e i giorni nei quali si potrà accedere. In più è presente la storia di ogni singolo itinerario proposto.

