Giornate Fai Autunno, 15 e 16 ottobre 2022: luoghi aperti in Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana

Quando arriva l’autunno gli italiani amano visitare borghi e luoghi culturali, ma anche monumenti e posti insoliti. Dopo la pandemia sono aumentate molto le persone che amano passare del tempo all’aria aperta e sfruttare il tempo libero per visitare i cosiddetti luoghi dell’arte. Lo sa bene il Fai, che ha organizzato le Giornate Fai di Autunno 2022, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre. Si tratta dell’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con 700 luoghi che apriranno al pubblico in 350 città d’Italia. L’evento si svolge più o meno allo stesso modo. In tutta Italia per l’occasione aprono al pubblico luoghi solitamente chiusi che si possono visitare dietro prenotazione (per non tutti serve) e un contributo. Le giornate Fai interessano tutte le Regioni italiane. Vediamo quali sano i luoghi aperti in programma oggi e domani nelle Marche, in Umbria, Toscana e Abruzzo.

Giornate Fai di Autunno 2022, i luoghi aperti nelle Marche e in Umbria

Iniziamo proprio dalle Marche, dove i cittadini interessati a scoprire i luoghi insoliti potranno visitare la Chiesa del Gesù ad Ancona, il Monastero di San Luca e di Santa Margherita a Fabriano. Sempre ad Ancona saranno aperti il cimitero monumentale di Tavernelle e la Chiesa Ortodossa Romena San Dasio. Ad Ascoli Piceno, da non perdere il Giardino Palazzo De Angelis e il Giardino Palazzo Saladini Pilastro. I luoghi del Fai aperti nelle Marche sono molteplici. Troviamo anche la Chiesa di San Giovanni Battista a Grottazzolina e il Palazzo Pupilli, il borgo di Cossignano, l’ombelico del Piceno, Palazzo Fassitelli sempre a Cossignano e Palazzo Antognetti a Monte Giberto. Da vedere assolutamente l’Orto sul Colle dell’infinito e Villa Koch a Recanati, il borgo di Lamoli e il borgo di Montefabbri.

Questo è solo un elenco non completo dei luoghi del Fai aperti questo weekend. L’elenco completo si trova sul sito del Fai.

Passiamo all’Umbria. Qui i cittadini e i turisti potranno visitare ad Assisi il bosco di San Francesco e Parco Regina Margherita, il Monastero di Santa Chiara a Montefalco e il Castello di Solfagnano. E ancora il Complesso Monumentale di San Girolamo a Spello e la Chiesa di San Francesco a Trevi. Per gli amanti dei borghi, il Fai metterà anche a disposizione la visita di alcuni gioiellini come il borgo antico Colle di Nocera Umbra, il bosco medievale e boschi a Fornetto di Collestrada, la città di Fallera e il castello dei Pupaggi a Sellano. Anche nel caso dell’Umbria, tutti i luoghi che si possono visitare durante questo weekend, sono disponibili alla pagina del Fai: basterà poi scrivere Umbria nella ricerca e appariranno tutti i posti disponibili. Oppure si possono trovare direttamente dalla mappa.

Luoghi da vedere durante il weekend in Toscana e Abruzzo

In Toscana, invece, tra i luoghi da scoprire le Giornate Fai d’autunno, che i curiosi potranno scoprire, troviamo il Museo Busatti, il Museo delle Erbe, Villa Favard a Rovezzano e sui Lungarini. Questi ultimi nella provincia di Firenze. Da vedere anche la Chiesa di Santa Caterina a Lucca, Montieri, il castello minerario. Benabbio ai Bagni di Lucca e il Giardino Botanico a Lucca. In elenco anche Villa Argentina a Viareggio e l’Accademia di Belle Arti di Carrara. E ancora Torre e Casa Campatelli a San Gimignano, il borgo di Calamecchia, vicino a Pistoia e il Castello Minerario a Montieri, vicino a Grosseto. Per trovare tutti i posti da visitare in Toscana in occasione delle Giornate Fai, è possibile ugualmente cercare sul sito Fai la lista completa cercando tramite la barra di ricerca.

Terminiamo con l’Abruzzo, dove in lista ci sono il sentiero hollywoodiano e il sentiero dell’Acqua a Fallo.

E ancora il sentiero delle pitture rupestri a Civita Luparelli. Tra i luoghi da vedere anche il borgo fortificato di Monteodorisio, la Chiesa di San Giovanni Battista, sempre nello stesso borgo e a Ortona il museo diocesano. Così come il cimitero canadese di Ortona. Gli interessati possono vedere in Abruzzo anche il Castello medievale di Gagliano Aterno. Ci sono anche il borgo di Ovindoli con la passeggiata Ai Decina e l’antico borgo di Rosciano. Anche per l’Abruzzo tutti i posti da poter visitare sono disponibili nella pagina dell’associazione.Ricordiamo che l’evento è legato anche alla campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia“. Visto il successo che raccoglie ogni anno l’appuntamento organizzato dal, possiamo ben dire che l’interesse per la cultura e i luoghi da valorizzare e proteggere che fanno parte del nostro patrimonio sono molto apprezzati.