La legge risale allo scorso autunno, ma gli studenti universitari della Basilicata si sono accorti che possono sfruttarla anche ora. Il gas gratis offerto dalla Regione risale infatti a un accordo raggiunto tra la giunta e le compagnie petrolifere. Ciò significa che i residenti hanno l’opportunità di non pagare per ottenere tale utenza. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Studiare in Basilicata

Se avete intenzione di iniziare il vostro percorso universitario all’Università degli Studi della Basilicata, potrebbe essere particolarmente utile sapere che anche per i giovani studenti il gas è gratis.

“Ieri la Giunta regionale ha approvato il nuovo disciplinare del bonus gas. Tra le principali novità c’è il conguaglio, tanto atteso, che sarà erogato nei prossimi quattro mesi. Poi il ricalcolo del bonus in caso di cambio di compagnia, il recupero del bonus se le società di vendita hanno iniziato tardivamente l’invio dei flussi e anche la comprensione dell’IVA nel beneficio per i lucani. Si tratta di una misura epocale, che ha avuto una eco mediatica europea e che continuiamo a migliorare in base ai feedback che ogni giorno i lucani ci inviano. E che continueremo a migliorare. Con una prossima delibera ci sarà anche la nuova percentuale di risparmio energetico, che sarà abbassata rispetto alla prima indicazione”.

Infatti, gli studenti che si iscrivono all’università ine sono residenti in loco per il periodo di studio hanno il gas gratis. In realtà, si tratta di una notizia già nota, ma immaginiamo che molti interessati provenienti da altre regioni non ne sono al corrente. La legge infatti risale a ottobre dello scorso anno. In quella occasione Vito Bardi, Presidente di Regione, comunicò:

Insomma, la Basilicata sembra aver dato il via a un bonus che va oltre quello sociale offerto in Italia nelle varie regioni per coloro che hanno ISEE basso.

Gas gratis per tutti

La rivoluzione guidata dalla Basilicata potrebbe ben presto espandersi anche ad altre utenze, come quelle di acqua e luce. anche in questo caso, emblematiche le parole che Bardi pronunciò lo scorso anno in merito:

“Il bonus gas dura il tempo delle concessioni e quindi i nove anni previsti e quelli che verranno. C’è chi vuole cancellarlo, dopo averlo svuotato la card carburante, che oggi avrebbe dato un sollievo a tutte le famiglie lucane, mentre invece il centrodestra di governo vuole difendere e potenziare il bonus gas. Dopo 20 anni di nulla, i lucani hanno finalmente iniziato a ricevere i benefici derivanti dalle attività estrattive in Basilicata. Dopo il gas, toccherà all’acqua. E in futuro all’energia elettrica. Stiamo restituendo ai lucani le risorse del territorio lucano. Questo è il vero cambiamento”.

Insomma, se la scelta degli studi vi sta attanagliando e siete in dubbio su quale facoltà scegliere, optare per la Basilicata potrebbe essere economicamente vantaggioso. La regione, oltre ad essere tra le più economiche in generale per il costo della vita, offre anche il vantaggio prezioso di avere il gas gratis. E visti i rincari della spesa a cui devono far fronte gli italiani, si tratta di un aiuto non da poco. Come detto, basterà avere la residenza in regione per poter usufruire di questo speciale bonus e pagare. Nello specifico, la norma prevede che i residenti pagano soltanto i costi di trasporto e quelli di sistema, mentre la materia prima è completamente gratis.

