Si sta facendo sempre più complicata la vita a Milano per questioni relative alla sicurezza. I furti d’auto stanno diventando un problema non da poco e altri vip si aggiungono alla polemica. Stavolta è la cantante Levante a lamentare il suo disagio, visto che le sue vetture sono state rubate più volte in città. L’artista ha reso nota la sua vicenda su Instagram e i fans le hanno mostrato una solidarietà che serve però a poco ai fini della sicurezza nella grande metropoli meneghina.

Il caso Levante

Gli oltre 900 mila followers di Instagram sono già a conoscenza di quanto sta accadendo a Levante. L’artista, nome d’arte di Claudia Lagona, è nota per molti suoi brani, tra cui Tikinombom, brano presentato al Festival di Sanremo del 2020. Il suo racconto sul social però stavolta non ci parla di amore o di problemi esistenziali dei giovani, bensì di furti d’auto. Questo perché la cantante ne è ormai vittima da tempo e la denuncia che ha postato sul suo account punta dritta il dito contro la gestione della sicurezza di Milano, città che ormai sembra sempre più vittima della criminalità. Le sue proteste fanno seguito a tutta una serie di denunce social fatte dai vip negli ultimi tempi. Su tutte quella di Briatore contro Beppe Sala, il sindaco che a suo dire non sta facendo abbastanza per rendere il capoluogo lombardo più sicuro.

Il caso Levante però ha davvero del paradossale, visto che è la quarta volta che le viene rubata l’auto a Milano. Ebbene si, sono 4 le vetture sparite per la cantante. Tanto che la faccenda sta diventando una vera e propria tragedia per lei. Levante però prova a ironizzare, anche se c’è ben poco da ridere ormai. Afferma infatti che probabilmente il ladro si è innamorato di lei. Forse cerca la sua attenzione sottraendole illegalmente le vetture.

Furti d’auto a Milano, il post di Levante

Naturalmente, si tratta di una semplice battuta ironica, visto che non si sa nemmeno se il criminale è sempre lo stesso, ma probabilmente c’è da dubitarne. La situazione infatti sembra ormai cronica nel capoluogo lombardo, visto che anche Briatore lamentava proprio lo stesso, ossia il tentativo di furto della sua auto in pieno giorno.

La cantante italiana ha raccontato quanto accaduto su Instagram con una storia nella quale si sfoga con i suoi fans e racconta cosa è successo:

“Il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione. Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l’hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all’altro che mi chiamino: ‘Signora, è a Cinisello Balsamo’”.

Insomma, in un caso l’auto è stata effettivamente ritrovata, ma negli altri tre casi ancora no, almeno fino a quando la cantante aveva pubblicato tale post. Dopo qualche ora invece è stata contattata dalle forze dell’ordine e lei ha rilasciato un altro post sui social:

“Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio. L’abbiamo ritrovata, ora dal ladro mi aspetto un messaggio d’amore, come minimo”.

Baggio è un quartiere sempre di Milano, quindi questa volta Levante non avrà problemi a recuperarla. Come dicevamo, quello di Levante non è l’unico sfogo social. Tanti vip si stanno rivolgendo al sindaco Sala per avere una città più sicura, ma a quanto pare la situazione le capoluogo lombardo ora sta davvero degenerando.

