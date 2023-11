Mentre i Baustelle cantano “Milano è la metafora dell’amore”, c’è chi invece chi punta il dito contro il capoluogo lombardo. Scontro via social tra Briatore e Beppe Sala, il sindaco della città meneghina. Secondo l’imprenditore Milano è diventata troppo pericolosa, quasi invivibile e racconta un episodio di cui è stato protagonista. Il sindaco invece, lo invita a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, invece di fare polemiche sui social.

Scontro via social

Una storia su Instagram ha scatenato un battibecco tra due colossi.

Da una parte l’imprenditore Flavio Briatore, dall’altra Beppe Sala, sindaco di Milano. Nel post del primo si afferma che la città meneghina è diventata troppo pericolosa. Ma cosa p successo a Briatore per scatenare la sua ira contro la città? L’imprenditore ha subito un furto alle 11 del mattino, quindi in pieno giorno, e per giunta nel centro del capoluogo lombardo. L’episodio, come detto, è stato raccontato con una storia Instagram e non è mancata una dura frecciata allo stesso Sala: “Dice che va tutto bene, ma la gente ha paura”. Naturalmente, si riferisce allo stesso sindaco, il quale nei giorni scorsi aveva appunto elogiato ladella sua città.

Dopo poco è arrivata la replica dello stesso Sala, il quale ha invitato l’imprenditore a denunciare il furto, ed evitare di fare invece polemiche sterili via social. Nel video Briatore racconta quanto segue:

“Il mio autista era sceso dalla macchina, era al telefono, quando è arrivato con un monopattino un extracomunitario che ha aperto la portiera, ha preso lo zainetto ed è fuggito. Per fortuna nella zona c’era un capitano della Guardia di finanza che era lì per fare altro, che ha visto la scena e ha bloccato il ragazzo e ha riconsegnato lo zaino”.

Ian pratica, stiamo parlando di un episodio delinquenziale nemmeno andato completamente a segno, visto l’intervento della Guardia di Finanza.

Briatore e Beppe Sala, è davvero pericolosa Milano?

In altre città la situazione è decisamente più grave, soprattutto al Sud, ma Briatore ha pensatocene di lamentarsi.

C’è da dire che le polemiche sui pericoli della città non sono nuove. Di recente infatti anche la Ferragni ed Elenoire Casalegno si erano lamentate per episodi simili. La prima aveva addirittura definito la situazione fuori controllo (mentre intanto il marito continua a far crescere le sue aziende, e se siete curiosi di scoprire quanto valgono le società di Fedez, sappiamo che molto del merito di questo successo va alla madre Annamaria). La Casalegno invece affermava di essere stata aggredita da uno squilibrato. Insomma, i vip lamentano un disagio nel capoluogo lombardo. Isteria da alta borghesia che guarda ai poveri disperati con sospetto, oppure c’è del vero? Le parole di Briatore hanno comunque raccolto non pochi consensi:

“Non è una roba da matti che in via Cordusio alle 11 del mattino hai la gente che ti viene a rubare in macchina? Vedo che dice sempre che tutto è a posto e tutto va bene ed è tutto sotto controllo. Non c’è nulla sotto controllo. Milano è una città pericolosa e sono giuste le statistiche che vedo. Per cui datevi una mossa e cercate di sistemarla perché così la gente ha paura. E anche io ho molta più attenzione perché so che è una città pericolosa”.

Le parole di Briatore badano al sodo, ma non poteva mancare la risposta piccata del sindaco: “Spero che Briatore sia andato anche in questura a far denuncia oltre a fare una storia”.

