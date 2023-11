Il mondo ha sempre bisogno di eroi. Fa niente se sono solo di carta, soprattutto se il loro compito è quello di sensibilizzare la morale comune. Per questo motivo nasce il fumetto sulla finanza etica. Stiamo parlando di Mr Wolf, un nuovo personaggio che combatterà gli illeciti dell’economica allo scopo di dare giustizia in un mondo sempre più corrotto, soprattutto quando si parla di denaro.

Un’opera che ha già catturato l’attenzione

Non è facile catturare l’attenzione dei media quando si parla della nona arte, soprattutto se non sei Marvel o DC.

Stavolta però Sergio Bonelli Editore sembra esserci riuscito. Lo storico pare di Tex, Zagor, Dylan Dog e molti altri, lancia un nuovo personaggio. Stiamo parlando d, il paladino della giustizia. L’opera è stata già etichettata come fumetto di finanza etica, ossia ha come scopo quello di sensibilizzare i lettori riguardo un mondo, quello dell’economica, che spesso è protagonista di strategie a dir poco discutibili. Il caso recente dell’antitrust americano che indaga su Google e la sua posizione di potere è senza dubbio emblematico in questo senso. Nello specifico,in questione non sarà cartacea, si tratta bensì di un fumetto web, ossia pubblicato online.

Sarà composto da diverse stagioni, la prima di 10 albi con 4 episodi interni a ogni uscita (le uscite sono bisettimanali). Mr Wolf è un giovane di 30 anni, già definito paladino della finanza etica. Sulla sinossi dell’opera si legge che il suo obiettivo è quello di smascherare gli intrighi nel settore della finanza con l’obiettivo di mettere in evidenza che c’è anche una finanza buona. In un’Italia in cui per far soldi sembra ormai necessario scendere a patti con la propria morale e quella comune, in alcuni casi anche trasgredendo le leggi, Mr Wolf vuole ricordarci che non deve essere per forza così.

Fumetto sulla finanza etica, chi è Mr Wolf?

Il nome è senza dubbio troppo da supereroe, ma gli intenti del progetto sembrano vertere verso una confezione molto più autoriale, almeno per quanto riguarda il messaggio di base. Le novità del progetto però non sono solo nel contenuto, ma anche nella forma. Si tratta infatti del primo Webcomic, ossia un fumetto pensato apposta per il web. Benché esistano ormai da tempo le versioni online dei comics, in questo caso la digitalizzazione sembra farla da padrone. Si tratta infatti di un fumetto a colori nativo digitale a scroll verticale. La lettura è a scorrimento, dall’alto verso il basso, innovazione che quindi porta una nuova grammatica nell’impostazione delle vignette. Naturalmente, lo si potrà leggere soltanto da tablet, pc o smartphone. Per quanto riguarda invece il protagonista del fumetto sulla finanza etica, abbiamo un ragazzo di 30 anni, super intelligente e dallo spiccato senso morale.

La sua fisionomica è ispirata a quella del rapper e influencer Fedez. L’opera è ambientata a Milano e il nostro eroe dovrà documentarsi su come mettere in piedi il suo nuovo podcast. Nel farlo si troverà coinvolto in vari intrighi che gli permetteranno di smascherare gli atti illeciti della finanza e dell’economia del posto. Ad accompagnarlo, oltre ad altri amici, anche l’impareggiabile e fedele Brad, un cane dotato di un’intelligenza sopra la media e che sicuramente attirerà l’attenzione anche dei più piccoli.

