Formula 1, qual è la scuderia che vale di più economicamente?

Quando si parla di Formula 1 si parla di uno degli sport ancora oggi più amati al mondo, compreso l’Italia. Si tratta di un fenomeno che muove milioni di euro e che vanta sponsor tra i più importanti al mondo. Ma qual è la scuderia che vale di più economicamente? Scopriamolo insieme.

La classifica delle scuderie

Ogni anno inizia il campionato di Formula 1 e tanti appassionati in giro per il mondo seguono gli eventi settimanali appassionandosi alle corse dei piloti. Ma qual è la scuderia che vale di più oggi? Mercedes, Williams, Red Bull, tutte scuderie che oggi vantano tanti tifosi, oltre che una tradizione importante. In particolare la Red Bull ormai sta dominando da alcuni anni la scena, togliendo il trono a quel fenomeno che è stata la Mercedes negli ultimi tempi. Eppure, a dispetto di tutto questo, il vecchio cavallino rampante ha ancora molto da dire. Che fine ha fatto infatti la Ferrari? Benché i risultati sportivi non siano soddisfacenti ormai da troppo tempo, la Ferrari è ancora la scuderia che vale di più in termini economici.

1 | Ferrari

Valore: 3,9 miliardi

Entrate 2023: 680 milioni

EBITDA 2023: 115 milioni

Valore: 3,8 miliardi

Entrate 2023: 700 milioni

EBITDA 2023: 192 milioni

Valore: 2,6 miliardi

Entrate 2023: 510 milioni

EBITDA 2023: 85 milioni

Valore: 2,2 miliardi

Entrate 2023: 490 milioni

EBITDA 2023: 58 milioni

Valore: 1,4 miliardi

Entrate 2023: 325 milioni

EBITDA 2023: 50 milioni

Valore: 1,375 miliardi

Entrate 2023: 290 milioni

EBITDA 2023: 32 milioni

Valore: 1,125 miliardi

Entrate 2023: 260 milioni

EBITDA 2023: 20 milioni

Valore: 900 milioni

Entrate 2023: 210 milioni

EBITDA 2023: 25 milioni

Valore: 780 milioni

Entrate 2023: 180 milioni

EBITDA 2023: 2 milioni

Valore: 725 milioni

Entrate 2023: 160 milioni

EBITDA 2023: 5 milioni

Formula 1, la Ferrari è la scuderia che vale di più

L’ultimo successo risale addirittura al campionato del mondo 2007-2008. A dispetto di ciò, ecco la classifica delle scuderie che valgono di più:

La classifica redatta dagli esperti di Forbes parla chiaro.

È la rossa di Maranello la scuderia che ha la quotazione economica più alta. Ben 3,9 milioni di dollari, mentre laè seconda con 3,8 milioni. Nonostante i risultati deludenti a livello sportivo, la Ferrari ha infatti incrementato la sua quotazione rispetto alla precedente classifica stilata nel 2019. A tal proposito, l Cavallino rampante ha visto aumentare la propria quotazione del 189%, mentre la Mercedes è stata protagonista di un rialzo del 274%, quello più alto, ma che comunque la tiene al secondo posto in classifica. In generale, comunque, negli ultimi 3 anni le 10 scuderie elencate poco sopra hanno visto tutte un importante rialzo nelle. Ciò ha permesso probabilmente anche un sostanzioso aumento degli stipendi degli stessi piloti

Il guadagno è frutto soprattutto di due fattori. Il primo è l’opera di rilancio del brand Formula 1 da parte di Liberty Media Corporation. Tale novità ha permesso di effettuare un importante restyling in tutto lo sport, con nuove regole e gare probabilmente più divertenti per gli appassionati, a giudicare appunto dai numeri. l’altro importante fattore è stato l’introduzione di un limite alle spese delle scuderie, cosa che consente quindi di evitare investimenti sbagliati (il tetto per il 2023 è di 135 milioni). Secondo questo calcolo si stima infatti che tutte le scuderie nei prossimi anni avranno guadagni pari a circa 600 milioni di dollari, mentre solo nel 2018 in media avevano una perdita di 200 milioni di dollari. Il futuro si preannuncia roseo per la Formula 1. Secondo gli analisti, infatti, il numero degli spettatori negli USA è aumentato del 36%. Prima del 2030 i diritti televisivi potrebbero raggiungere quasi il miliardo e mezzo di dollari.

