Fondotinta leggeri ed economici: i 3 migliori per un incarnato di pesca

Tutti vorrebbero avere un incarnato perfetto senza rinunciare alla naturalezza e oggi si può. Ci sono infatti diverse tipologie di fondotinta leggeri (quelli che danno un look naturale) che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e che permettono di avere un viso impeccabile anche quando fa molto caldo.

Ma lo sapevate che la prima collezione di fondotinta fu proposta da Max Factor? Realizzò infatti dei prodotti in polvere che avevano due punti di forza: la praticità e la comodità. In breve tempo essi conquistarono le consumatrici che non ne poterono fare più a meno.

Il primo fondotinta liquido della storia, invece, non fu realizzato per il viso bensì per correggere le imperfezioni delle gambe senza che si dovessero per forza portare le calze. Correva l’anno 1952 e fu realizzato da Coty che realizzò una formula leggera e senza vaselina.

Quali sono allora tre dei migliori fondotinta leggeri ed economici in commercio?

Come scegliere i migliori?

Per scegliere i migliori fondotinta leggeri, la regola fondamentale da seguire è quella di optare per quello più idoneo alle caratteristiche della propria pelle.

Il segreto sarà poi quello di evitare che si veda. Chi ha una pelle secca dovrebbe sceglierne uno con formulazione più idratante mentre nel caso di pelle grassa, uno che regali un finish più opaco. Nel caso in cui si abbia una pelle mista, invece, se ne potrà scegliere uno non troppo grasso.

Come detto, è importante che il fondotinta protegga la pelle senza però che si veda. È necessario, quindi, sceglierne uno il cui colore sia uguale al proprio collo e viso. Per individuare quello perfetto, si dovrebbe stendere il prodotto in linea verticale tra la mascella e il collo e sfumarlo per bene.

Se dopo qualche secondo non si vedranno delle differenze di colore tra la parte dove si è applicato e quella scoperta, significherà che quello è il colore giusto.

Per far sì che il fondotinta ci sia senza che si veda, se ne dovrà applicare poco, il giusto quantitativo. L’ideale sarebbe partire dalla fronte per poi passare al naso, al mento, alle guance per terminare con il contorno occhi.

Fondotinta leggeri ed economici: i 3 migliori per un incarnato di pesca

Tra i migliori fondotinta leggeri ed economici da abbinare ai mascara c’è quello di L’Oréal Paris Accord Parfait fluido. Esso si può applicare sia sulle pelli secche che normali per nascondere le imperfezioni evitando così l’effetto della maschera. La formula è arricchita con acido ialuronico e con l’80% di crema idratante grazie alla quale si ottiene un’idratazione di 24 ore. Protegge anche contro le aggressioni esterne come l’inquinamento e i raggi solari, non unge e non è comedogenico ovvero non unge la pelle e non induce la formazione di imperfezioni. Il prezzo si aggira intorno ai 12 euro per 30 ml di prodotto.

C’è poi l’Essence Pretty Natural idratante la cui formula leggera garantisce un’idratazione fino a 24 ore donando uno splendido finish matt e naturale. Inoltre tale prodotto consta di una formula arricchita con acido ialuronico e aloe vera. Il punto di forza, poi, è che copre i rossori diffusi assicurando un colorito uguale su tutto il viso. Costa intorno ai 7 euro per 30 ml di prodotto.

Dulcis in fundo c’è il Catrice HD Liquid Coverage Liquido che crea un effetto “seconda pelle”. Dona al volto una finitura opaca, perfezionata, naturale e vellutata fino a 24 ore. Inoltre grazie alla sua copertura, le impurità della pelle si riducono molto. È di circa 8 euro il prezzo per 30 ml di prodotto.

Per avere una pelle coperta da imperfezioni, quindi, non si devono per forza spendere cifre da capogiro. Questi fondotinta leggeri ed economici sono alla portata di tutti e si trovano anche nei supermercati o sui siti ufficiali dove il prezzo non è più alto che al negozio.

