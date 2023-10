Mentre gli italiani si interrogano su come fare per risparmiare, data la crisi economica e l’aumento dei prezzi, Amazon aggiorna il suo Fire Tv e ci facilita la gestione delle app pensando anch’essa al risparmio. Stavolta però si tratta di un tipo diverso di parsimonia, quello nei confronti della memoria di archiviazione della chiavetta. Per chi non la conoscesse, Fire Stick Tv è una pennetta USB che trasforma il nostro normale televisore in una smart tv.

Ua migliore gestione dell’archiviazione dati

Come dicevamo, il Fite TV di Amazon è una chiavetta USB che trasforma il nostro normale televisore in una moderna smart tv. Per farlo basta collegarla alla porta USB della tv, inserirla nella corrente e connetterla alla rete WiFi (o in alternativa ai dati mobile del nostro telefono tramite hotspot). a questo punto sarà possibile scaricare le varie app che ci interessano e accedere a esse tramite le nostre credenziali. Questo device ha però una memoria interna. Ciò significa che non si potrà scaricare qualsiasi cosa senza occupare memoria. Accumulando infatti app su app lo storage del device potrebbe esaurirsi, non consentendoci più di scaricare altre app. Per questo motivo Amazon ha pensato di introdurre una funzione che ci aiuterà sicuramente ad utilizzare al meglio tale dispositivo.

Proprio di recente il colosso dello shopping online ha lanciato i nuovi Fire Tv Stick, i dispositivi next generation che conservano le medesime funzioni dei precedenti modelli, ma migliorano la qualità dello streaming grazie a una connessione potenziata. Non mancano anche altre funzioni che aumentano le performance del device. L’aggiornamento che permette di migliorare l’archiviazione delle app però è stato effettuato anche sui modelli precedenti. Coloro che hanno il dispositivo con sé, qualsiasi tipo esso sia, hanno infatti ricevuto una nota informativa all’accensione del device in questi giorni. Si tratta di una nuova opzione gestita automaticamente dal device che, come detto, consentirà di fare pulizia nello storage.

Fire Tv, l’aggiornamento per la memoria di archiviazione

Con una notifica Amazon ha avvisato i suoi clienti possessori di Fire Tv che da oggi è arrivato un upgrade che consente alla pennetta USB di conservare solo le app che l’utente utilizza con maggior frequenza. Verranno invece eliminate dallo storage quelle che non vengono utilizzate da diversi giorni, in modo da non esaurire la memoria di archiviazione del dispositivo. Ecco nel dettaglio il comunicato rilasciato dal colosso dello shopping online:

“La nuova funzionalità Rimozione Automatica per ottimizzare l’archiviazione del dispositivo arriva su Fire TV. Ecco come funziona: se lo spazio di archiviazione del dispositivo è in esaurimento, Rimozione Automatica rimuoverà parzialmente alcune app che non sono state usate nel dispositivo negli ultimi 60 giorni senza eliminare le tue credenziali di accesso. Se in un secondo momento vuoi usare un’app che è stata rimossa, questa sarà installata nuovamente e le credenziali di accesso per tale app saranno ripristinate, come se non fosse mai stata rimossa. Questa impostazione è attivata automaticamente. Per disattivarla vai su Impostazioni – La mia Fire TV – Archiviazione – Rimozione Automatica – Attiva/Disattiva (On/Off)”.

Insomma, tutto molto semplice. Le app che non vengono utilizzate da 2 mesi saranno parzialmente cancellate. Qualora si decidesse di utilizzarle di nuovo, basterà istallarne nuovamente dall’archivio delle applicazioni e le credenziali di accesso verranno ripristinate. In questo modo avremo la possibilità di risparmiare memoria sul dispositivo e non saremo quindi costretti a rimuovere app che davvero ci interessano, o addirittura comprare un altra Fire Tv per poter scaricare altre app. Se quindi abbiamo un abbonamento Netflix, ad esempio, ma non lo utilizziamo da tanto tempo, l’app verrà rimossa. Ma quando decideremo di tornare a vederlo, le credenziali verranno ripristinate immediatamente.

I punti chiave…