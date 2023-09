Fire TV Stick, Amazon lancia la nuova serie, prezzi e caratteristiche

Amazon ha finalmente presentato ufficialmente la nuova serie di Fire Tv Stick, la linea di device che trasformano il televisore in una Smart TV. Abbiamo lo Stick 4K e 4K Max, i quali presentano una maggiore potenza e un nuovo telecomando. Saranno disponibili entrambi a partire da ottobre sul sito ufficiale del colosso dello shopping online. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche e i prezzi.

Due nuovi device per la televisione

Partiamo dal modello base, ossia il Fire tv Stick 4K. S tratta di un device di seconda generazione con processore quad-core da 1.7 GHz. Sono ignoti il chip in dotazione e il quantitativo di RAM. Sappiamo invece che lo storage è di 8 GB. Sarà quindi possibile archiviare sul dispositivo una serie di app da scaricare nel menu. Offre una qualità 4K ed è compatibile con i formati Dolby Vision, HDR, HDR10+ e HLG. L’opzione audio invece si avvale del Dolby Atmos. È inoltre possibile collegare i vari dispositivi Echo per amplificare il suono. Le connessione disponibili sono invece WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’uscita HDMI. È naturalmente dotato di porta USB per essere alimentato. Il telecomando di questo modello non presenta particolari novità e sarà come sempre dotato di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon.

Il prezzo è di 69,99 euro.

Si sta facendo un gran parlare in questi ultimi mesi del progresso tecnologico e dell’influenza dell’intelligenza artificiale nel mondo. I dispositivi Fire Tv di Amazon in un certo senso si avvalgono anche di questa caratteristica, proprio grazie alla presenza di Alexa a bordo. Ma è con il 4K Max che Amazon ha messo la freccia alla sua linea. Device di seconda generazione con processore quad-core da 2.0 GHz. Anche in questo caso non si conoscono chip e RAM in dotazione, ma l’azienda ha promesso la massima potenza. La memoria interna è di 16 GB. Riproduzione dei contenuti in 4K e compatibilità con i formati Dolby Vision, HDR, HDR10+ e HLG.

Fire TV stick di Amazon, caratteristiche e prezzo

Per quanto riguarda l’audio, rimangono le caratteristiche del modello base.

Proseguiamo il nostro alla scoperta delle caratteristiche principali di questi due device con la scheda tecnica del Fire Tv Stick 4K Max. Sul dispositivo da collegare alla tv per renderla Smart, sarà possibile installare una serie di app come Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra. All’interno troveremo invece già istallata l’app di Prime Video. Basterà associare il device al nostro account per avere già tutto pronto e nel farlo Alexa ci darà una grande mano per facilitare il nostro utilizzo del device. Tra le connessioni ci sono WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, l’uscita HDMI e una porta Micro USB da utilizzare solo per l’alimentazione. Spicca in particolare modo il WiFi 6E, il quale consente di avere una velocità più alta nel trasferimento dei dati.

Ciò significa che lo streaming sarà molto più fluido e performante, a patto però che anche il router di casa sarà dotato di tale caratteristica di connessione. Il modello presenta anche il nuovo telecomando denominato Alexa Enhanced Edition, il quale offre i tasti di accesso immediato a Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music. È inoltre dotato di un altro pulsante che ci consente immediatamente all’app o al canale che utilizziamo più spesso. Tra le novità che la modalità ambiente, che permette di usare la tv come una lavagnetta per i promemoria e offre tanti screensaver ispirati a oltre 2000 opere d’arte. Il prezzo del device è di 79,99 euro. Sul sito ufficiale di Amazon sarà possibile già prenotare i due device in uscita il prossimo mese.

