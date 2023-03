Film gratis e completi su YouTube grazie al nuovo canale di Plaion Picturers

Grande novità per gli italiani appassionati di cinema: arriva Moviedome Italia di Plaion Pictures. Ora è possibile vedere film gratis completi su YouTube. Si tratta di un’iniziativa decisamente interessante, viso che la piattaforma si propone come vera e propria alternativa ai più classici colossi dello streaming e lo fa inserendo sul canale pellicole in risoluzione fino a 1080p e senza pagare alcun costo.

Film gratis e completi su YouTube, ecco dove

La comodità di YouTube è che offre contenuti visibili a tutti, senza alcun costo e da qualsiasi dispositivo. Il nuovo canale Moviedome Italia però fa qualcosa di più, visto che offre già un ricco catalogo di film da vedere completamente gratis e in buona risoluzione. In meno di due mesi di vita, la piattaforma ha già caricato più di 40 pellicole. C’è chi storce il naso asserendo che in fondo si tratta di film decisamente trascurabili, ma parliamo comunque di un intrattenimento completamente gratis e che in realtà vanta nella sua lista già qualche titolo più apprezzato e noto, come Bastardi Insensibili con James Franco, Natalie Portman Matthew Modine, oltre che Men of War con Dolph Lundgren e Road to Paloma con Jason Momoa.

Il catalogo al momento copre già svariati generi, come action, thriller, comedy e adventure. Si tratta di pellicole contemporanee, quindi uscite negli ultimi anni, ma non mancano anche titoli più datati, considerati ormai dei cult dagli appassionati di genere, come il già citato Men of War. Plaion Pictures fa sapere che il catalogo si aggiornerà con nuovi titoli ogni settimana, così da offrire contenuti sempre nuovi a coloro che decideranno di visitare il canale, e naturalmente sempre gratuitamente.

Cosa vedere su Moviedome?

Tra le pellicole più interessanti che meritano senza dubbio l’appellativo di cult, troviamo Il Vizietto, storico film italiano con il grande Ugo Tognazzi. Altra pellicola di sicuro interesse per molti fans, soprattutto per coloro che sono nostalgici del Trono di Spade, è Spooks, il Bene Supremo. Si tratta di un film con protagonista Kit Harrington, l’indimenticabile Jon Snow della serie fantasy creata da George R.R. Martin.

Come detto, tutti i contenuti di Moviedome, piattaforma che permette di vedere film gratis e completi su YouTube, sono completamente gratis. Naturalmente, gli introiti per l’azienda arriveranno grazie alle pubblicità che ormai da tempo la piattaforma rossa di Google ha deciso di inserire prima e durante ogni video. Si tratta di spot della durata a volte anche di 20 secondi, cosa quindi decisamente fastidiosa per gli utenti. Ricordiamo, però, che è possibile eliminare le pubblicità sottoscrivendo un account Premium, il quale costa 11,99 euro al mese, mentre la versione Family arriva a 17,99 euro al mese con visione fino a 6 dispositivi in contemporanea. Il primo mese è gratis.