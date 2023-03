Ferrero scommette sul nuovo gelato Kinder Chocolate e altri ice-cream in arrivo per l’estate

Non è la prima volta che Ferrero sbarca nel settore del commercio. Lo scorso anno, per esempio, lanciò il cono gelato al Kinder Bueno. Dodici mesi più tardi, invece, è la volta del Kinder Chocolate Ice Cream. Come è facile intuire, l’eterno snack di Ferrero viene reinterpretato in chiave estiva con la creazione di un vero e proprio gelato. Va da sé che sarà un successo scontato, e non soltanto in Italia. Non è d’altronde difficile capire il motivo, anche solo ripensando ai nuovi prodotti lanciati di recente da Ferrero sul mercato.

Come dimenticare per esempio i Nutella Biscuits, una delle storie di successo più incredibili degli ultimi anni. Non soltanto nel marketing ma anche nella vita reale. Con l’arrivo della bella stagione, quindi, quando gelato fa rima con estate e tempo di vacanze, la scelta del noto brand non stupisce.

Perché Ferrero scommette forte sul gelato: mercato da 2 miliardi di euro

Il gruppo Ferrero è abituato a fare le cose in grande.

I gelati Rocher, Pocker Coffee, Kinder Bueno e Raffaello

E così che in queste settimane si sta pianificando in maniera dettagliata il lancio dei nuovi gelati Ferrero. Riflettori accesi stavolta sul Kinder Chocolate Ice Cream, che dovrà essere in grado di far decollare Ferrero anche nel mercato del gelato confezionato, il cui valore è di circa 2 miliardi di euro. Non solo però supermercati, perché con la sua nuova referenza Ferrero vuole essere protagonista anche nei bar. L’obiettivo della multinazionale italiana guidata da Giovanni Ferrero è di avvicinare colossi come Nestlé, Sammontana e Unilever.

Nel canale della Grande Distribuzione Organizzata, il mercato del gelato è cresciuto di 8 punti percentuali negli ultimi tre anni.

Un aiuto in tal senso è arrivato anche dai nuovi gelati Ferrero – gelato Rocher, Pocker Coffee, Kinder Bueno e Raffaello – che hanno contribuito al 15% della crescita. Per riuscire ad affrontare al meglio questa nuova stimolante sfida, il presidente esecutivo Giovanni Ferrero punta a condurre la campagna dei nuovi gelati anche in Belgio, Germania e Francia. A questo proposito, è inoltre importante sottolineare la recente acquisizione da parte dell’azienda di Alba dell’americana Wells Enterprises, titolare dei marchi Blue Ribbon Classics, Halo Top, Bomb Pop e Blue Benny. Un’operazione finalizzata a novembre del valore di circa 1,5 miliardi di dollari.

Vedremo dunque quale sarà l’accoglienza dei consumatori (italiani e non) dei nuovi gelati Ferrero. Su tutti il Kinder Chocolate Ice Cream, che va a riprendere uno degli snack da sempre più legati all’immagine dell’azienda in Italia e all’estero, cioè il Kinder Chocolate.