Fazio a Discovery, quanto guadagna e qual era il suo stipendio in Rai

Quanto guadagna Fazio a Discovery? E la domanda che molti italiani si pongono dopo l’addio alla Rai del conduttore e giornalista ligure. A quanto pare, le ragioni della separazione sono ancora una volta prettamente economiche, visto che ora l’apprezzato presentatore prenderà un compenso decisamente più alto. Con lui anche il gruppo Officina, che lo seguirà in blocco per assisterlo nel nuovo format che andrà in onda su Nove.

Il vecchio contratto e la questione Officina

Nel 2021 aveva ceduto la proprietà del suo gruppo, Officina srl, a Banijay, na casa di produzione e distribuzione francese che crea contenuti per piattaforme televisive e multimediali. Tale cessione era stata imposta al conduttore e giornalista proprio da mamma Rai, la quale doveva far rispettare una norma che aveva appena adottato in applicazione di una direttiva della Commissione di vigilanza. Tale direttiva stabiliva che nessun conduttore di programmi di intrattenimento Rai può autoprodursi le trasmissioni con proprie società. L’Officina infatti era produttrice proprio di Che Tempo Che Fa, il programma che negli ultimi anni aveva occupato il palinsesto serale di Rai 3.

Svincolandosi dalla Rai ora Fabio Fazio può tornare ad essere proprietario del 50% del suo gruppo, cosa che gli porterà inevitabilmente un sostanzioso compenso aggiuntivo ogni anno. Se prendiamo in analisi l’ultimo biennio, infatti, le 30 puntate del talk show hanno fruttato alla società 10,6 milioni di euro all’anno, quindi un gruzzoletto non da poco. Naturalmente, il grande salto in avanti per gli incassi del giornalista però arrivano dal suo contatto stipulato con Discovery. Ma quanto guadagnava Fazio in Rai? La cifra concordata con i dirigenti della tv di stato era di 1,9 milioni.

Quanto guadagna ora?

A questo punto la domanda nasce spontanea: quanto guadagna ora Fazio in Discovery? La firma apportata con la Warner Bros Discovery Italia ha fruttato un bel 30% in più per il Fabio nazionale. Il suo nuovo stipendio è infatti di 2,5 milioni di euro all’anno, per un contratto della durata di 4 anni. In totale, quindi, Fazio incasserà 10 milioni di euro. Appaiono quindi evidenti le ragioni che hanno portato alla sua separazione dalla Rai. Innanzitutto, avere un compenso più alto, oltre che un contratto più lungo, visto che in Rai probabilmente non era possibile offrire un ingaggio a lungo termine. C’è inoltre da considerare anche la già citata questione Officina, con il giornalista che ora potrà tornare in possesso della metà del gruppo. Non sono infine da escludere anche divergenze di tipo editoriale.

Fazio a Discovery, meglio così per la Rai?

Molti estimatori del giornalista genovese dovranno necessariamente dirottarsi su Nove per continuare a seguire i suoi programmi. Non si sa ancora come si chiamerà il nuovo talk show, anche se non è escluso possa chiamarsi ancora Che Tempo Che Fa, visto che lo stesso Fazio ne detiene il marchio. A seguirlo comunque ci sarà senza dubbio ancora una volta la terribile Luciana Litizzetto, che ormai fa coppia fissa con il conduttore in tutti i suoi programmi. L’addio di Fazio alla Rai comunque si è rivelato essere per certi versi un vero e proprio terremoto, e non manca chi suggerisce anche possibili pressioni politiche tra le dinamiche della separazione.

Ad ogni buon conto, non tutti sono dispiaciuti del divorzio. A tal proposito, il Codacons afferma sia un bene che il conduttore abbia lasciato la Rai, visto che è costato una fortuna. L’associazione a favore dei consumatori ha infatti chiosato la vicenda cosi:

“Per le tasche dei cittadini italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, l’addio di Fabio Fazio è sicuramente una buona notizia”.

Secondo i loro calcoli, in 5 anni il costo di Che Tempo Che Fa sarebbe costato agli italiani 100 milioni di euro.

Insomma, forse non tutti i mali vengono per nuocere.