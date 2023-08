Pensioni, l’allarme: senza riforma le coppie non fanno figli. Ecco perché

Arriva un importante studio da parte di Bankitalia, il quale mette in correlazione l’età pensioni e la natalità. In pratica, i numeri rivelano che le coppie non fanno figli. Il motivo è presto detto, senza un futuro certo e senza l’aiuto dei nonni, difficile pensare di mettere al mondo un bambino. E come dar loro torto?

Un futuro sempre più incerto

La situazione contributiva degli italiani si fa sempre più incerta. Il lavoro precario e l’occupazione con reddito basso incidono fortemente sui contributi dei nostri connazionali. Il risultato è che l’insicurezza regna sovrana e il futuro si fa sempre più incerto. Con quale spirito mettere al mondo bambini? C’è infatti chi ha ancora un briciolo di coscienza e decide che è meglio evitare, viste le tante difficoltà che caratterizzano la genitorialità, soprattutto da un punto di vista economico. Ad aggravare la situazione poi anche le incertezze dei nonni, con l’età pensionabile che rischia di salute ulteriormente. Insomma, senza l’aiuto dei nonni, i quali devono anch’essi far fronte a non poche difficoltà economiche, fare figli diventa impossibile.

La correlazione tra natalità e previdenza ci arriva dal nuovo studio di Bankitalia. In pratica alzare l’età pensionabile rischia di paralizzare anche la natalità del nostro paese. Dall’analisi emerge chiaro il dato relativo ai numeri dell’età anagrafica, inevitabilmente scesa in tutti i paesi in cui si è alzata l’età pensionabile (Italia compresa). Del resto, il supporto dei nonni è sempre stato un aspetto decisivo per le giovani coppie, le quali necessitano di non pochi aiuti, soprattutto se la loro situazione economica non è delle più rosee. Sappiamo tutti che i costi per l’infanzia sono spesso proibitivi. Asili e centri estivi spesso sono chimere irraggiungibili per le coppie, le quali quindi devono necessariamente affidarsi all’aiuto dei nonni per riuscire a lavorare anche durante le fasi più delicate del nascituro.

Età pensioni, se sale non si fanno figli

C’è chi prova a integrare la pensione futura con i fondi pensionistici. Chi invece fatica ad affrontare il presente. Asili, centri estivi, per non parlare poi delle babysitter. Chi può permetterseli? Oggi mamma e papà sono costretti a lavorare entrambi per sbarcare il lunario. E a chi lasciare i figli? Ecco che la figura della nonna torna ad essere decisiva, ma del resto lo è sempre stata. Stavolta però non solo per l’esperienza in materia di bambini, ma soprattutto per permettere ai genitori di ridurre le spese e continuare ad andare a lavorare, sapendo che i loro figli sono in mani sicure e amorevoli. Secondo le statiche, la vicinanza dei nonni che possono accudire i pargoli, vale addirittura 2000 euro al mese. Un risparmio impressionante se consideriamo appunto che non tutti possono permettersi di lasciare i bambini in altre mani. In sintesi, se i nonni devono continuare a lavorare, perché si è alzata l’età pensionabile, fare figli diventa praticamente impossibile.

Lo studio di Bankitalia esplicita tale aspetto paragonando appunto le nascite all’innalzamento dell’età pensionabile. I numeri della crisi demografica sono palesi: nel 2008 sono 563.933 i nati, mentre il numero è sceso addirittura a 392.598 nel 2022. La situazione è analoga anche in altri paesi dell’area mediterranea, come ad esempio Grecia e Spagna. Situazione diversa invece nel nord Europa. La tendenza infatti non sembra avere questa incidenza nei paesi del nord del vecchio continente, molto probabilmente perché il legame tra famiglia d’origine e i nuovi nuclei è molto meno forte. Le famiglie scandinave, ad esempio, sono molto più indipendenti, ma naturalmente anche la questione economica gioca un ruolo fondamentale in questo aspetto.

