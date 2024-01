Con l’inizio del nuovo anno, gli studenti e gli insegnanti si preparano per l’esame di terza media, un appuntamento cruciale che definisce il percorso verso la fine dell’anno scolastico. Si tratterà di un momento importante per gli studenti delle scuole medie italiane e secondo le prime informazioni disponibili esso si svolgerà tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2024. Ecco, dunque, quali sono le attuali regole e prospettive per il 2024 nonché le normative esistenti e i requisiti di ammissione.

Prospettive e regolamenti attuali

Al momento non sono previste novità o modifiche alle regole esistenti per l’esame di terza media. La discussione tra gli insegnanti sui social riguarda infatti la possibilità di un ritorno all’epoca pre-COVID o l’introduzione di nuove regole, come avvenuto lo scorso anno. La normativa di riferimento è ancora il Decreto Lvo n. 62/2017.

Requisiti di ammissione e voto di ammissione

Secondo l’articolo 6 del decreto legislativo 62/2017, l’ammissione all’esame di Stato richiede il soddisfacimento di diversi requisiti. Prima di tutto, è necessario aver frequentato almeno tre quarti del monte di ore annuale personalizzato e non aver avuto la sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato. Infine, entro il mese di aprile, è fondamentale che l’allievo abbia partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese allestite dall’Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Struttura dell’esame e valutazione

L’esame di terza media consiste in tre prove scritte e un colloquio. La prova scritta di italiano valuta la padronanza della lingua attraverso diverse tipologie di testi mentre la prova di matematica verifica la capacità di rielaborazione delle conoscenze. C’è poi la prova scritta di lingue straniere che comprende sezioni distinte per l’inglese e la seconda lingua comunitaria.

Preparazione e certificazione delle competenze

Infine c’è il colloquio che è condotto collegialmente dalla sottocommissione. Esso valuta il livello di acquisizione delle competenze descritte nel profilo finale dello studente. Per i percorsi musicali, è invece prevista una prova pratica di strumento.

L’esame di terza media del 2024 manterrà, salvo cambiamenti dell’ultima ora, la normativa pre-covid e richiederà ai candidati di soddisfare specifici requisiti di ammissione. La struttura dell’esame comprenderà prove scritte e un colloquio, con la valutazione finale che considererà il percorso scolastico triennale. La certificazione delle competenze fornirà un quadro completo delle abilità acquisite, essenziale per l’orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado.

Dal calendario scolastico 2023-2024 si evince che la scuola terminerà in quasi tutta Italia l’8 giugno per cui la prova non potrà esserci prima di tale data. In merito ai giorni precisi in cui l’esame di terza media 2024 si terrà, essi non verranno stabiliti dal Ministero dell’Istruzione ma in autonomia da ogni singola scuola. Il Mi individuerà solo la finestra temporale in cui devono svolgersi e verrà comunicata nelle prossime settimane.