Eccola un’altra classifica che non ti aspetti, quella relativa agli eredi più ricchi. Stiamo parlando di persone che si ritrovano ad essere miliardarie per diritto di nascita, ossia hanno semplicemente ereditato una fortuna con beni in possesso della propria famiglia. C’è spazio nella top 20 stilata dagli esperti di Forbes anche per un italiano. Di quale si tratta? Scopriamolo insieme con tutte le altre posizioni.

Come fare tanti soldi?

C’è chi è partito dal basso, chi ha fatto di tutto, chi ha studiato tutto lo scibile possibile e immaginabile del mondo dell’economia.

Sono tanti i miliardari che hanno fatto una fortuna per meriti enormi, ma ci sono poi anche quelli che semplicemente sono nati ricchi, perché baciati dalla fortuna capitando in una famiglia particolarmente facoltosa. Stavolta Forbes, da sempre appassionata di classifiche dedicate al mondo dei soldi, si concentra proprio su questi ultimi, ossia gli eredi più ricchi del pianeta, quelli che si sono ritrovati ad essere miliardari senza sapere nemmeno perché, semplicemente in quanto figli di un ricco nome che gli ha lasciato tutto in dote. E se pensate che si tratta di casi rari, vi sbagliate di grosso. Oggi infatti ci sono ben 2781 secondo Forbes a vantare lo status quo diper aver ereditato la fortuna di famiglia.

Si tratta praticamente di un terzo dei ricchi complessivi che abitano il pianeta. Insomma, se facciamo un confronto con tutte le altre opzioni per diventare miliardari, ossia lavorare fino allo sfinimento, oppure studiare ogni cosa, oppure dedicarsi allo sport, all’arte, allo spettacolo e chi più ne ha più ne metta, quello di ereditare i miliardi è il modo più facile per farli. Anzi, più che facile è quello più probabile, almeno a livello statistico (ricordiamo la proporzione è uno su tre), peccato però che sia del tutto casuale. Non c’è alcun modo di ereditare quel che non appartiene alla tua famiglia, a meno che non si provi a sposare una persona miliardaria e attendere che tiri le cuoia.

Eredi più ricchi, la classifica

Come dicevamo, c’è anche un italiano nella classifica stilata da Forbes dedicata agli eredi più ricchi del pianeta. Se in quella generale ha fatto un certo scalpore la presenza dei proprietari del Como Calcio, in questa di oggi invece si discute sui meriti che, come abbiamo detto, il più delle volte non ci sono. Certamente non mancano poi anche casi in cui la fortuna ereditata viene ampliata grazie appunto ai meriti dell’erede stesso. Ciò detto, chi è l’italiani presente in classifica? Stiamo parlando di Giovanni Ferreri, in ottava posizione, il cui patrimonio netto è di 43,8 miliardi di dollari grazie alla Nutella e ai cioccolatini che ha ereditato dall’azienda di famiglia e che ha saputo guidare per tanti anni. Ma ecco la classifica con la top 20:

20. Stefan Quandt, Bmw, Patrimonio netto: 27,3 miliardi di dollari;

19. Germán Larrea Mota Velasco e famiglia, miniere, Patrimonio netto: 27,9 miliardi di dollari;

18. Lukas Walton, Walmart, Patrimonio netto: 28 miliardi di dollari;

17. Abigail Johnson, Fidelity Investments, Patrimonio netto: 29 miliardi di dollari;

16. Miriam Adelson, casinò, Patrimonio netto: 32 miliardi di dollari;

15. Savitri Jindal e famiglia, acciaio, Patrimonio netto: 33,5 miliardi di dollari;

14. MacKenzie Scott, Amazon, Patrimonio netto: 35,6 miliardi di dollari;

12. Alain e Gerard Wertheimer, Chanel, Patrimonio netto: 36,8 miliardi di dollari;

10. Jacqueline e John Mars, caramelle, cibo per animali, Patrimonio netto: 38,5 miliardi di dollari;

9. Mark Mateschitz, Red Bull, Patrimonio netto: 39,6 miliardi di dollari;

8. Giovanni Ferrero, Nutella e cioccolatini, Patrimonio netto: 43,8 miliardi di dollari;

7. Julia Koch, Industrie Koch, Patrimonio netto: 64,3 miliardi di dollari;

6. David Thomson, media, Patrimonio netto: 67,8 miliardi di dollari;

5. Alice Walton, Walmart, Patrimonio netto: 72,3 miliardi di dollari;

4. Rob Walton, Walmart, Patrimonio netto: 77,4 miliardi di dollari;

3. Jim Walton, Walmart, Patrimonio netto: 78,4 miliardi di dollari;

2. Françoise Bettencourt Meyers e famiglia, L’Oréal, Patrimonio netto: 99,5 miliardi di dollari;

1. Mukesh Ambani, imprese varie, Patrimonio netto: 116 miliardi di dollari.

I punti chiave…