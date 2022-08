Elezioni politiche 2022, il programma elettorale probabile di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni tra sicurezza, tasse e politica estera

Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni accreditato come prima forza politica in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, è pronto a scendere in campo contro la coalizione di centrosinistra, il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo per conquistare il più ampio consenso possibile. Unico partito sempre all’opposizione, FdI rappresenta il punto di forza della coalizione di centrodestra, a cui si sommano i voti di Lega Nord e Forza Italia. Tant’è che la Meloni è tra le principali indiziate a formare la prossima squadra di governo in occasione della nascita della nuova legislatura.

Programma di Fratelli d’Italia: i cavalli di battaglia del partito di Giorgia Meloni

Ad oggi, a poco più di un mese dalle elezioni, Fratelli d’Italia è tra i pochissimi partiti a non aver ancora presentato un programma elettorale. Lo farà a breve, da quanto si apprende dal sito ufficiale. Ciò non significa però che non ci si possa fare un’idea precisa sui cavalli di battaglia che spingeranno la campagna elettorale del partito della Meloni nelle prossime settimane.

A cominciare dal blocco navale, visto come soluzione definitiva per la questione immigrazione. Negli ultimi giorni, la leader di Fratelli d’Italia ha spiegato che si tratterebbe di un’iniziativa europea con il beneplacito della Libia.

Occhi puntati sul taglio del cuneo fiscale per le elezioni politiche

Sul fronte delle tasse, FdI si è schierata contro l’aumento delle tasse alle doti dei 18enni. Il concetto è semplice: secondo il primo partito del centrodestra, in Italia si continuano a pagare troppe tasse.

Un altro punto su cui Giorgia Meloni vuole puntare è il taglio del cuneo fiscale. Restando nell’ambito del lavoro, il ragionamento si può sintetizzare in “più assumi e meno paghi”.

Infine, in relazione alla politica estera, Fratelli d’Italia ha rinnovato più volte la propria fedeltà all’alleanza atlantica. Nonostante ciò, non mancano dei distinguo: uno su tutti la volontà di fare dell’Italia un Paese autosufficiente rispetto a “produzioni strategiche e categorie di approvvigionamento vitali”.