Elezioni europee 2024: quando si vota? Tra i candidati spunta il nome di Michele Santoro

In questi giorni non si fa altro che parlare di elezioni europee 2024 nonostante manchino ancora tanti mesi. Si voterà, infatti, a giugno per eleggere il prossimo Parlamento Europeo.

Nei grandi partiti, intanto, già sono iniziate le prime manovre. Ad esempio, nel Partito Democratico, già si considera la candidatura sicura di Nicola Zingaretti mentre il Movimento Cinque Stelle starebbe puntando su Michele Santoro. L’altro nome che potrebbe entrare nella rosa dei pentastellati è Alfonso Pecoraro Scanio anche se al momento si tratta soltanto ipotesi.

Con le prossime elezioni, i cittadini avranno l’occasione di scegliere da chi far difendere i propri interessi all’interno della Ue. Sia i deputati che le deputate, infatti, non decideranno solo la nuova legislazione ma voteranno anche i nuovi accordi commerciali. Inoltre, vigileranno sulle attività delle altre istituzioni dell’Unione Europea e verificheranno che il denaro Ue sia speso in modo corretto.

Quando si vota e perché?

Nei ventisette paesi che fanno parte della Ue, si voterà per le elezioni europee dal 6 al 9 giugno 2024.

Il voto servirà per eleggere i membri del Parlamento Europeo che è l’unica assemblea al mondo eletta in modo diretto. Come detto, le elezioni si svolgeranno per quattro giorni e il numero dei deputati eletti da un partito politico sarà proporzionale al numero di voti che riceverà. Anche i cittadini dell’Unione che hanno la residenza in altro paese Ue avranno la possibilità non solo di votare ma anche di candidarsi alle elezioni. Ovviamente si potrà votare soltanto una volta. Il numero di eurodeputati minimo che ogni paese potrà eleggere sarà di 6 mentre quello massimo di 96. I risultati delle votazioni, infine, saranno trasmessi in tempo reale e si potranno anche consultare sul sito ufficiale del Parlamento Europeo.

Dal 6 al 9 giugno del prossimo anno si voterà per le elezioni europee 2024. Al momento come candidati si fanno i nomi di Nicola Zingaretti e di Marta Bonafoni (per il Partito Democratico) anche se quest’ultima ha smentito l’intenzione di volersi candidare. Si era fatto anche il nome di Lucia Annunziata per i Dem ma la giornalista ha pubblicamente smentito la sua candidatura.

Il Movimento Cinque Stelle, invece, starebbe puntando su Michele Santoro anche se da quest’ultimo non è ancora arrivata una risposta e su Alfonso Pecoraro Scanio.

Per Fratelli d’Italia, invece, si fa il nome di Fabrizio Ghera che al momento è l’assessore della giunta Rocca mentre Forza Italia potrebbe riconfermare Salvatore De Meo.

Per quanto riguarda la zona centro ci sarà Matteo Renzi che si candiderà, come ha già fatto sapere, nel collegio di Milano con il brand “Il Centro”. In merito all’ipotesi della soglia al 3%, l’ex premier ha spiegato che sarebbe meglio tenere la soglia al 4%. Ha aggiunto che abbassarla è inimmaginabile in quanto non riesce a fare una legge per la partecipazione dei lavoratori agli utili, figuriamoci cambiare quella elettorale.

