Elettrodomestici IFA, ecco i migliori esposti durante la fiera di Berlino

Quando si parla di elettronica e di internet delle cose, la fiera di Berlino la fa da padrone. Anche in questa edizione 2023 si sono visti prodotti davvero interessanti. Gli elettrodomestici IFA sono infatti una vetrina importante per tutti coloro che vogliono scoprire cosa il mercato sta proponendo e magari iniziare a sondare il terreno per capire nel futuro prossimo cosa portare nella propria casa. Vediamo quindi quali sono i prodotti più interessanti presentati ed esposti in questa edizione dell’evento.

I migliori prodotti del momento

La tecnologia sta cambiando anche il nostro modo di vivere il nostro ambiente domestico. Stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di paradigma con dispositivi finalizzati a un risparmio energetico sempre più efficiente, ma anche a prodotti che si concentrano sulle esigenze del consumatore, come device che vengono proposti a noleggio. Oggi abbiamo il forno che riconosce i cibi e propone ricette, ma anche i robot da piscinae i microonde portatili. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma cosa ci ha riservato la fiera di Berlino? Gli elettrodomestici IFA 2023 sono uno specchio esaustivo su quelle che sono le nuove mete che i grandi produttori stanno preparando per noi, ma anche un interessante quadro generale su ciò che potremo fare nelle nostre case quando avremo uno di questi prodotti a nostra disposizione nel nostro ambiente domestico.

C’è chi si chiede quali siano i migliori prodotti di un determinato settore, come per esempio chi è a caccia del miglior dispositivo per lavarsi i denti e allora si mette alla ricerca dei migliori spazzolini elettrici. Andiamoli allora a conoscere questi interessanti prodotti che meritano senza dubbio l’attenzione di casalinghi, ma anche degli appassionati del mondo tech. Prodotti che hanno tutto il potenziale per rivoluzionare il mercato di riferimento e al tempo stesso smuovere nuovamente l’economia. Partiamo con Aiper Surfer S1. Si tratta di un robot che pulisce la piscina e si alimenta con la ricarica solare. Arriverà sul mercato a febbraio 2024 e costerà 600 euro. Un altro prodotto molto interessante è senza dubbio il Ninja Woodfire Electric Outdoor.

Elettrodomestici IFA 2023, i prodotti migliori

Si tratta di un forno portatile che raggiunge la temperatura di 370°, ottimo per tutte le esigenze, anche per cuocere la pizza.

Proseguiamo la nostra carrellata con LG Signature lavasciuga. Lavatrice e asciugatrice insieme. È in grado di supportare 25 kg di carico per il lavaggio e 13 kg per l’asciugatura in 27 pollici di larghezza. La particolarità è che è dotato di intelligenza artificiale, caratteristica che gli permette di rilevare il tipo di testo inserito e lavarlo nel modo migliore. Quando invece parliamo di LG Universal Up Kit parliamo di una serie di aggeggi che aiutano gli anziani nel loro quotidiano. Possiamo quindi trovare maniglie di vario tipo, agganci per aiutarci a utilizzare i prodotti e altro ancora. Tineco Pure One Station è invece un’aspirapolvere senza fili che cattura ogni tipo di polvere e costa ben 799 euro. Haier Serie ID con Bionicook è invece un forno dotato di intelligenza artificiale che permette di riconoscere i cibi inseriti e proporre ricette ad hoc.

Stessa cosa per Siemens Serie iQ700, la cui AI è in grado di riconoscere 40 diversi tipi di cibi quando vengono infornati al suo interno. Bosch Unlimited 7 ProHygenic Aqua costa 749 euro ed è un’altra aspirapolvere capace di rimuovere ogni tipo di sporco. Un’altra incredibile lavasciuga è invece la Samsung Combo Lava & Asciuga Bespoke AI. Anche in questo caso non manca l’intelligenza artificiale per offrire performance sempre più avanzate. Chiudiamo con AEG EcoLine, ennesima lavasciuga che questa volta si concentra particolarmente sui consumi, andando a bilanciare perfettamente l’efficienza del funzionamento, l’impatto sull’ambiente e i consumi dell’elettrodomestico.

Riassumendo…

Ecco i prodotti che sono stati presentati alla fiera di Berlino: