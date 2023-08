Spazzolini elettrici: ecco i modelli migliori secondo l’ultima indagine di Altroconsumo

Offrono una maggiore efficacia nella pulizia e sono comodi da usare: ecco perché sempre più persone ha scelto di optare per gli spazzolini elettrici. Quelli di alta qualità offrono inoltre diverse opzioni di pulizia come quella profonda, delle gengive o per la sensibilità. In questo modo si può personalizzare l’esperienza spazzolatura in base alle esigenze individuali e alle sensibilità dentali.

Sul mercato esistono molte marche di questi prodotti per cui la scelta non è semplice. In aiuto dei consumatori, arriva quindi Altroconsumo con il suo ultimo test eseguito su 31 spazzolini anche di marche molto conosciute.

Il test

Sono vari i criteri attraverso i quali Altroconsumo ha valutato quali sono i migliori spazzolini elettrici 2023. Per testarli, poi, l’associazione si è affidata a un laboratorio specializzato. Questo per valutare l’efficacia, la facilità nell’uso, le batterie e il costo annuo. Nel primo caso, ogni spazzolino è stato testato testato da almeno venti persone tra i 18-60 anni in buone condizioni di salute.

Le persone che si sono sottoposte al test non avevano lavato i denti nelle 24 ore precedenti e non avevano mangiato/bevuto nell’ora precedente. Un dentista, poi, ha supervisionato il test per valutare la percentuale di rimozione della placca.

Per quanto concerne la facilità d’uso, invece, si è cercato di valutare l’efficacia delle testina e della pulizia mentre per la batteria, il tempo in cui lo spazzolino ha lavorato con una carica e i minuti impiegati per ricaricarlo.

Tutti i modelli del test, ha spiegato l’associazione, sono attualmente in commercio e la selezione di essi è avvenuta tra quelli più gettonati nei negozi fisici e online.

Per la valutazione, ovviamente, tutte le marche degli spazzolini elettrici sono stati resi anonimi.

Il responso dell’efficacia, infine, è valso il 40% totale del punteggio mentre la batteria ha pesato per il 30%, la facilità di utilizzo per il 25% e la rumorosità per il 5%.

Ricordiamo che ogni spazzolino elettrico andrebbe scelto in base alle proprie preferenze personali e alle esigenze dentali. Il suggerimento, comunque, prima di effettuare l’acquisto, è quello di chiedere consigli specifici al proprio dentista sulla scelta di quello più idoneo alle proprie necessità.

Spazzolini elettrici: ecco i modelli migliori secondo l’ultima indagine di Altroconsumo

Dall’ultima indagine di Altroconsumo sui migliori spazzolini elettrici in commercio, emerge che vince il test di qualità ottima con punteggio di 73 l’Oral-B Io-7. Sul sito ufficiale dell’azienda si legge che questo prodotto offre la migliore pulizia Oral-B di sempre grazie alla rivoluzionaria tecnologia magnetica iO e al display interattivo a colori. Esso offre una sensazione di pulito professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata. Più nel dettaglio, esso ottiene 80 per efficacia di pulizia, 72 per facilità di uso e 66 per la batteria.

Con 72 punti, sempre qualità ottima, c’è l’ Oral-B IO 10 che costa però molto, intorno ai 500 euro. Segue con 71 punti l’ Oral-B GENIUS 10000N che costa decisamente di meno, sopra i 100 euro.

Il miglior acquisto, infine, è a pari merito tra due spazzolini elettrici. C’è l’ Oral-B PRO 3 3000 che su Trovaprezzi si trova anche a 40 euro e l’ Oral-B VITALITY 100 che sul medesimo sito si trova anche a meno di 20 euro. Il primo tra questi ha ottenuto il punteggio di 70 (qualità ottima) mentre quest’ultimo di 62 (qualità buona).

Riassumendo…

1. Gli spazzolini elettrici sono validi alleati nella cura del cavo orale

2. Grazie a questi prodotti lo spazzolamento è più semplice e veloce

3. Altroconsumo ha testato 31 spazzolini

4. Il migliore è l’Oral-B Io-7 che ottiene il punteggio di 73 (qualità ottima).

