Ci riprova il re dei fast food, e lo fa insidiando quella che era rimasta l’unica città italiana senza McDonald’s. Stiamo parlando di Matera, la cui provincia ora viene insidiata dal noto fast food. Si tratta di un’insidia non da poco per la città della focaccia, visto che solitamente questi punti ristoro sono particolarmente apprezzati. Non sono mancate però nel tempo le grandi sconfitte, come quella subita ad Altamura, dove alla fine il McDonald’s fu costretto a chiudere.

Un baluardo contro i fast food

Per molti sono cibo spazzatura, per altri un modo veloce e abbastanza economico di nutrirsi. La fortuna dei fast food è nota ormai da decenni in tutto il mondo e McDonald’s rimane il re del settore, nonostante la concorrenza negli anni sia stata importante. I vari Burger King, KFC, Starbucks e altri non sono però mai riusciti a fare fortuna a Matera, il quale rimane l’unico capoluogo a non presentarne nemmeno uno. Ora però la provincia sta per essere insidiata nuovamente dal colosso in questione. C’è però anche del buono in tutto questo e i cittadini della provincia di Matera potrebbero vedere la novità anche in positivo, almeno dal punto di vista del lavoro. C’è chi infatti non può aspirare al boom di assunzioni previste per l’agenzia delle Entrate quest’anno, e cerca occupazione professionale altrove.

A tal proposito, il nuovo McDonald’s in provincia di Matera sembra pronto ad assumere 50 nuove risorse per avviare la sua attività. A conti fatti comunque si tratta di un un’impresa a dir poco ostica per il re dei fast food. Come detto, l’esperienza con la vicina Altamura ha regalato in passato una cocente sconfitta e l’evento fu raccontato dal simpatico film Focaccia Blues. in quel caso il BigMc dovette vedersela con i tanti forni locali, i quali raddoppiarono i loro sforzi per scacciare lo straniero statunitense.

McDonald’s vicino Matera, una sconfitta annunciata?

Anche in provincia di Matera le cose non sono diverse e il successo dellaaffonda le sue radici nel cuore della tradizione materana.

Il progetto del McDonald’s vicino Matera è stato portato avanti da due giovani del luogo, i quali mesi fa lanciarono proprio una petizione per riuscire a portare la grande M nella propria terra. Come detto, oltre ai sogni dei due giovani aspiranti imprenditori c’è poi quello dell’occupazione, con 50 nuove assunzioni previste per creare l’organico necessario al fine di portare avanti l’attività del fast food. Sui social però i materani non sembrano soddisfatti, anzi si leccano i baffi pensando alla cocente sconfitta che la multinazionale a stelle e strisce dovrebbe subire in poco tempo. Come detto, il precedente di Altamura è diventato leggendario e sui social sono tanti coloro i quali ricordano tale evento augurando al nuovo McDonald’s di fare la stessa fine.

Ma come fare per candidarsi alle assunzioni? In realtà il termine ultimo per iscriversi è già stato superato e gli interessati potevano partecipare alle selezioni entro il primo marzo. I giochi quindi ormai sono fatti e si tratterà solo di scoprire se stavolta l’idea avrà successo o se il colosso statunitense dovrà dichiarare sconfitta come molti pronosticano. Il sogno di due giovani italiani, però, sarà infranto, così come dovranno chiudere molti posti di lavoro che di colpo si sono resi disponibili nella provincia.

