Si fa sempre più concreta la possibilità di entrare a lavorare con l’Agenzia delle Entrate grazie al nuovo piano assunzioni, il quale prevede un concorso finalizzato all’ingresso di ben 1000 nuove figure professionali da inserire in organico. Vediamo quali sono i ruoli disponibili da ricoprire e soprattutto quali requisiti soddisfare per partecipare alla selezione.

Alla ricerca di personale

In questi giorni sono tornati in auge i problemi di personale che sembrano affliggere l’Agenzia delle Entrate. Il nuovo piano assunzioni quindi capita proprio a fagiolo e si ripromette di fornire il giusto personale all’Ente.

Delle proposte lavorative riguardante proprio l’agenzia delle Entrate, se ne parla da tempo, e infatti qualche settimana fa avevamo parlato di un piano assunzioni finalizzato a introdurre 4000 nuovi lavoratori . Le cose a quanto pare sono un p’ cambiate, si tende ora a volare più bassi, ma per questo 2024 sembrano comunque confermate le 1000 unità necessarie per rinfoltire il personale. In realtà, quello che sta animando il dibattito in questi giorni è lo scarno organico che caratterizza i varidel nostro paese in generale.

Si parla infatti di circa 100 mila assunzioni da completare per questo anno tra i vari enti pubblici, e l’INPS, con il suo progetto sanità, sembra uno di quelli che ne ha più bisogno. In questa sede però vogliamo invece concentrarci sul progetto assunzioni dell’Agenzia delle Entrate. Si prevede infatti che per quest’anno il fabbisogno necessario sarà superato e quindi il rischio è che per i cittadini ci saranno liste d’attesa sempre più lunghe e disagi vari. Disagi che sarà possibile evitare solo se l’organico sarà pesantemente rinfoltito. Diversi quindi i bandi in arrivo, sia per laureati che per diplomati. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate Riscossione aprirà le porte a nuove opportunità di lavoro, annunciando l’organizzazione di un concorso per l’assunzione di 470 nuovi dipendenti che saranno inseriti nelle varie Regioni.

Assunzioni Agenzia delle Entrate, il nuovo piano

Un piano per aumentare il proprio organico in un triennio di assunzioni. È questo il progetto che anima il nuovo impegno preso dall’Agenzia delle Entrate. Nei prossimi tre anni dovrebbero essere addirittura 1500 i nuovi posti di lavoro disponibili all’interno dell’ente pubblico. Insomma, in arrivo nuovi bandi di concorso. A confermare la notizia ci hanno pensato i sindacati FABI, FIRST, FISAC, UILCA e UNISIN dopo il consueto incontro annuale tenutosi con l’ente lo scorso 7 marzo. Il primo bando, quello relativo alle 470 assunzioni per la sezione Riscossione, dovrebbe essere pubblicato entro il mese di maggio prossimo. La gestione del reclutamento sarà affidata alla società FORMEZ P.A. mediante una selezione nazionale.

Come da regolamento, il concorso prevederà la valutazione dei titoli presentati e le consuete prove d’esame. Come detto, il concorso sarà aperto sia a laureati che a diplomati e coloro che saranno selezionati potranno lavorare presso le direzioni regionali che sono presenti su tutto il territorio italiano. È importante precisare che la consultazione del bando deve essere fatta sul sito ufficiale del’Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre non è detto che il bando verrà pubblicato anche sul portale inPA, in quanto l’ente non ha l’obbligo di pubblicarlo su siti diversi dal suo. Invitiamo quindi gli interessati a tenere sottocchio il sito ufficiale per non farsi sfuggire nessuna informazione a riguardo.

I punti chiave…