Stanno per partire i bandi per i nuovi concorsi di assunzioni all’Agenzia delle Entrate. Per questo 2024 è previsto un vero e proprio boom di nuovi posti di lavoro in arrivo. Si parla infatti di ben 4113 nuove risorse da inserire in organico attraverso diverse posizioni che saranno a breve rese disponibili. Vediamo tutto quel che c’è da sapere a riguardo.

Nuovi posti di lavoro disponibili

Il mondo del lavoro ha avuto di recente un forte scossone per l’arrivo dell’intelligenza artificiale, la quale minaccia di sostituire l’uomo in diversi ruoli.

Per fortuna però c’è ancora chi crede nelle, e di solito la burocrazia delle istituzioni è sempre l’ultima a cambiare. Le nuove assunzioni dell’Agenzia delle Entrate sono quindi una grande occasione per chi è in cerca di lavoro. Il nuovo programma è stato annunciato attraverso l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di Politica fiscale 2024-2026 che proprio a inizio 2024 è stato inviato dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) alle Agenzie fiscali. La complessiva riforma fiscale prevista dall’UE anche per l’Italia è quindi inserito all’interno del programma dele si muove allo scopo di contrastare con maggiore efficacia elusione ed evasione fiscale.

Per raggiungere tale obiettivo sarà quindi necessario assumere nuovo organico e inserirlo all’interno delle strutture dell’ente in questione. Per il PNRR M1C1-112 una delle figure di maggiore importanza da inserire in organico saranno coloro che hanno specializzazioni in tecnologie informatiche. Il discorso quindi è ancora una volta correlato all’avanzamento tecnologico che stiamo scoprendo nell’ultimo anno ed è quindi fondamentale ormai che i nuovi lavoratori abbiano tra le proprie preferenze formative a livello professionale uno sguardo attento sugli indirizzi tecnologici e informatici. Sul sito ufficiale è presente già il programma relativo ai vari bandi di concorso che saranno resi disponibili durante l’anno e il calendario è particolarmente fitto e arriva fino a settembre prossimo.

Assunzioni Agenzia delle Entrate

È bene precisare che il programma in questione è stato pubblicato a luglio e risulta al momento non ancora aggiornato. Il calendario infatti verrà rivisto a breve per comunicare le nuove date ai diretti interessati, ossia coloro che intendono partecipare al concorso. Ma quali sono gli obiettivi che il programma di assunzioni dell’Agenzia delle Entrate prevede per questo 2024? Ecco quali sono i punti elencati dall’Atto di indirizzo del MEF per il potenziamento dell’organico:

formazione e sviluppo professionale del personale

completamento del concorso per dirigenti

espletare con periodicità regolare concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia

nuovi concorsi per dirigente destinati all’area di gestione dei tributi ed erogazione dei servizi fiscali

valorizzazione del lavoro in team

individuazione di percorsi graduali di crescita professionale dei dipendenti attraverso l’assunzione di ruoli a responsabilità crescente

percorsi di formazione e di valorizzazione delle competenze manageriali, tecniche e di lingue straniere.

I concorsi in arrivo

Benché, come già precisato, il nuovo calendario deve ancora essere aggiornato, ecco quelli che sono i principali bandi in arrivo per le assunzioni dell’Agenzia delle Entrate durante l’anno in corso:

Concorso per il reclutamento di funzionari per attività tributaria

Concorso per il reclutamento di funzionari per servizi di pubblicità immobiliare

Concorso per il reclutamento di funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti

Concorso per il reclutamento di funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica

Concorso per il reclutamento di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Concorso per il reclutamento di funzionari tecnici

Concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle entrate.

I punti chiave…