Il mercato delle auto usate è un segmento ancora ben presente nel nostro Paese e si possono trovare ottime occasioni anche per modelli particolarmente prestigiosi. Ma è possibile trovare una Porsche a meno di 20 mila euro? La risposta è assolutamente sì. Si tratta infatti di una vettura che gode di una vasta diffusione, e quindi l’offerta per prodotti a basso prezzo è abbastanza ampia.

Tante auto usate

Quando si cerca una buona auto usata, bisogna prestare non poca attenzione. Oltre al rischio di illeciti, come ad esempio le ormai note truffe di Dubai, dove finti broker invitano gli italiani a spulciare tra i parcheggi abbandonati dove sono seppellite le auto di lusso, c’è da prestare particolare attenzione alle condizioni della vettura in sé.

Naturalmente non si può pretendere di portare nel proprio garage un modello come fosse nuovo, quindi bisogna affidarsi a esperti per appurare le condizioni del veicolo e assicurarsi che il rapporto qualità prezzo sia efficiente. La nota casa di Stoccarda è famosa per aver sfornato nella sua storia veicoli di lusso, oltre che estremamente. Se però si cerca un modello sotto i 20 mila euro è importante anche sapersi accontentare.

Tra i modelli Porsche che rientrano in questo tipo di ricerca c’è la Cayenne. Stiamo parlando di un SUV particolarmente amato, visto che negli ultimi anni risulta tra i più venduti del settore. Attualmente il prezzo per un veicolo nuovo si aggira intorno ai 96 mila euro. Per rimanere in questo budget da 20 mila euro quindi bisogna accontentarsi di un modello che abbia almeno una decina di anni, se non di più. Parliamo quindi di un’auto immatricolata tra il 2012 e il 2014. Altro requisito è il chilometraggio, i modelli usati più economici hanno almeno 200 mila km percorsi. Parliamo di un modello comunque di grande fascino, e soprattuto grande potenza, visto che può contare fino a 250 cavalli.

Porsche a meno di 20 mila euro

Come abbiamo visto acquistare una Porsche che non superi il costo di 20 mila euro non è impossibile. La Cayenne non è l’unico modello che rientra in questo budget. Un’altra vettura usata della casa che si può trovare a questo prezzo è la Boxter. Stiamo parlando della prima versione del modello, quella uscita a inizio 2000. Si tratta di una decappottabile ancora molto giovanile e divertente da guidare, oltre che esteticamente piacevole. In questo caso i km percorsi oscillano tra i 100 e i 150 mila, mentre i cavalli a disposizione sono sempre 250. Sempre per 20 mila euro è possibile acquistare una delle prime Panamera, come ad esempio la 4S 4.8 da 400 cavall. Costano invece anche meno di 20 mila euro alcuni modelli degli anni 80, ormai vere e proprie icone da collezionismo, come la 924 e la 944, ma anche la 996. Sempre meno di 20 mila euro non è impossibile trovare anche una 911 Carrera 4 da 300 cavalli, con 110mila chilometri del 1999.

