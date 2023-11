L’e-commerce è un settore in forte crescita in Italia, come in tutto il mondo. Ormai è difficile trovare chi non ha acquistato almeno una volta sul web. Secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, nel 2022 il valore delle vendite online ha raggiunto i 49,4 miliardi di euro, con un aumento del 13,6% rispetto all’anno precedente.

Questa crescita è stata trainata da diversi fattori, tra cui la diffusione di internet e dei dispositivi mobili, l’aumento della consapevolezza dei consumatori sui vantaggi dello shopping online, e la pandemia di COVID-19, che ha accelerato la digitalizzazione di molti settori, compreso quello del commercio.

E-commerce: sempre più italiani acquistano online, un mercato che vale 4 trilioni di dollari

La propensione degli italiani allo shopping online è in costante aumento. Secondo un’indagine condotta da Nielsen nel 2022, il 72% degli italiani ha acquistato online almeno una volta negli ultimi 12 mesi, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

I motivi che spingono gli italiani a fare acquisti online sono molteplici. Tra i più comuni si citano la comodità, infati gli acquisti online possono essere effettuati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. C’è anche la convenienza ossia i prezzi online sono spesso più convenienti rispetto a quelli dei negozi fisici. Online, poi, è possibile trovare un’ampia scelta di prodotti e servizi.

I ricavi globali del 2023 sfioriranno i 4mila miliardi di dollari

Sempre più persone vogliono acquistare online e lo dimostrano i dati del 2023. Secondo Statista, infatti, i ricavi globali del 2023 sfioriranno i 4mila miliardi di dollari e nel 2027 si dovrebbero superare i 5,5 mila miliardi.

In Italia già nei prossimi 4 anni salirà la percentuale della popolazione che acquisterà online che salirà al 72%. Si tratta di una crescita importante, anche se non si arriva a quella relativa alla Spagna, che dal 71,2% passa all’ 84,8%, della Francia, dal 78,8% a 80,7%, della Germania, dall’ 81,5% all’ 83,9% e del Regno Unito, che passa dall’ 83,1% all’ 86,3%.

L’occasione per parlare dello sviluppo dell’ecommerce è stato il forum Richmond E-commerce che si è tenuto a Rimini, organizzato da Richmond Italia, azienda specializzata nell’organizzazione di eventi e forum B2B. Secondo Claudio Honegger, amministratore unico di Richmond Italia:

“Abbiamo creato questo forum perché crediamo molto alla crescita del mercato e-commerce in Italia. Da una parte abbiamo manager in rappresentanza di aziende assetate di soluzioni, che sanno di trovare idee, tecnologie e fornitori in grado di accompagnarli nel processo. Dall’altra abbiamo fornitori preparati, motivati ed estremamente focalizzati sul risultato”.

E’ chiaro che sempre più persone acquistano su internet e il mercato è più che avviato. Basti pensare che anche i negozi monomarca, ormai, puntano tanto anche alle vendite online e non solo quelle nei negozi fisici. Allo stesso modo crescono gli acquisti su grandi colossi come Amazon, sopratutto durante alcuni eventi come il Black Friday.

