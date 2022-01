Dove viaggiare in Italia nel 2022: le 10 migliori mete secondo il Touring Club Italiano

Anche per quest’anno il Touring Club Italiano ha stilato la classifica delle 10 migliori destinazioni dove viaggiare in Italia. Nel 2022 la scelta è ricaduta su città, isole, attrazioni naturali e regioni abbinate tra loro.

Per ciascuna meta, TCI ha fornito una breve e allo stesso tempo convincente descrizione. Ma bando alle ciance e scopriamo subito quali sono le 10 destinazioni top da non perdere in Italia nei prossimi 12 mesi, per un weekend o una vacanza di più giorni.

Classifica delle migliori destinazioni in cui andare in Italia nel 2022 per una vacanza

Ecco la classifica redatta dal Touring Club Italiano sulle migliori mete in cui andare in vacanza di due o più giorni nel 2022:

1. Torino

2. Golfo di Napoli

3. Umbria e Marche

4. Friuli Venezia Giulia

5. Reggio Calabria

6. Firenze

7. Sardegna

8. Ferrara e Ravenna

9. Abruzzo e Molise

10. Trentino Alto Adige e Veneto.

Torino è prima sul podio

È Torino la destinazione al primo posto della classifica del Touring Club Italiano sulle migliori mete italiane in cui viaggiare quest’anno. Il capoluogo del Piemonte è stato scelto soprattutto perché in primavera ospiterà un evento come l’Eurovision Song Contest, dopo il successo dei Maneskin dello scorso anno.

Secondo posto per il Golfo di Napoli. Anche in questo caso c’è una motivazione più che valida: la visita a Procida, che nel 2022 ricopre il ruolo di Capitale italiana della cultura. Ma il Golfo di Napoli non è soltanto Procida, dal momento che si ha la possibilità di scoprire tanti altri posti favolosi come Capri, Ischia e la Costiera Amalfitana.

Sul gradino più basso del podio sfilano due regioni in accoppiata: l’Umbria e le Marche. Il Touring Club Italiano invita i suoi lettori a visitare le due regioni in auto, esplorando la natura e i borghi antichi, che poi sono non sono altro che il volto dell’Italia più autentica.

