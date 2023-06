Dove viaggiare ad agosto 2023: le mete low cost da prenotare anche all’ultimo

Quando si decide in che mese sfruttare le ferie, la maggior parte degli italiani vorrebbe andare in bassa stagione per spendere meno ma poi finisce sempre per scegliere agosto. Andare in vacanza ad agosto vuol dire spendere più soldi e soprattutto trovare molte più persone nelle località di vacanza. Secondo alcuni studi recenti, la maggior parte degli italiani va in vacanza tra luglio e agosto e una fetta più piccola a giugno o settembre. I prezzi per le vacanze sono aumentati un pò ovunque, difficile trovare una destinazione davvero low cost, soprattutto in alta stagione, ma è ancora possibile. La regola, solitamente, per le prenotazioni in alta stagione è quella di prenotare almeno due o tre mesi prima. Per alcune destinazioni, però, questa regola vale ma un pò meno. Insomma, si può prenotare anche a ridosso della vacanza, o comunque non necessariamente mesi prima.

Dove viaggiare ad agosto, Montenegro e Maiorca

Tra le destinazioni low cost da prenotare per agosto anche poche settimane prima c’è il Montenegro, una vera e propria perla dei Balcani, nota per la bellezza dei suoi paesaggi naturali, le grotte sotterranee, le baie pittoresche e la caratteristica città di Buvda.

Albania, Calabria, Portogallo e Slovenia

Ad agosto, oltretutto, si svolge il Sea Dance Festival, un evento musicale che richiama turisti da tutta Europa. Il Montenegro è un meta ancora economica e ha delle bellezze davvero straordinarie da scoprire.Un’altra meta ideale per agosto senza spendere una fortuna è, la più grande delle isole Baleari. L’isola è famosa per le numerose spiagge, le grotte, il mare limpido e le tante attività che si possono svolgere, nonché la vivace vita notturna. Rispetto a Ibiza e Formentera è sicuramente meno cara e si trovano occasioni anche all’ultimo minuto.

Anche l’Albania si può annoverare tra le mete low cost dell’estate. Un viaggio in Albania si può prenotare anche qualche settimana prima senza necessariamente puntare ad un’ organizzazione di mesi. Difficilmente si rimarrà delusi dalle spiagge albanesi, molte ancora incontaminate.

Chi ama il mare non può necessariamente escludere l’Italia dai piani vacanzieri. E’ vero che il nostro paese non è affatto economico e per alcune destinazioni estive i prezzi sono davvero alti. La Calabria, però, è una di quelle destinazioni con spiagge meravigliose, borghi e natura tutti da scoprire e decisamente ancora low cost. Si può prenotare anche poco tempo prima senza trovarsi di fronte a prezzi esorbitanti.

Il Portogallo è un’altra delle zone molto gettonate per l’estate. Molti puntano all’Algarve, a Lisbona o Porto, ma se non si vuole rinunciare a un viaggio in Portogallo si può scegliere la zona dell’Alentejo, molto autentica e sicuramente low cost.

Infine, per chi ama la natura, non possiamo non consigliare la Slovenia, un paese vicino all’Italia, ancora economico con tantissime chicche da scoprire come Lubiana, il lago di Bled, il lago di Bohinj, le grotte di Postumia e molto altro. La Slovenia è ancora economica e ideale per una vacanza ad agosto.

Dunque, sono davvero tante le mete da scegliere questa estate, anche prenotando quasi all’ultimo e sfidando i rincari che ci danno filo da torcere.

