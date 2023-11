Ormai è risaputo che una volta laureati non è così semplice riuscire a trovare subito lavoro. Anzi, spesso passano mesi e mesi senza trovare un’occupazione. Non di rado molti giovani sono obbligati a trasferirsi in un’altra città per poter fare il lavoro dei propri sogni – se così si può definire. I giovani di oggi sono disposti anche ad andare all’estero pur di fare carriera e trovare un lavoro congeniale, che rispetti il percorso di studio svolto e soprattutto che abbia delle condizioni vantaggiose.

Le città in Italia e in Europa dove si guadagna di più dopo la laurea

Alcune città, poi, sono sicuremente più attrattive per i ragazzi appena laureati che vogliono avere migliori condizioni di lavoro e stipendi più alti.

I dati riferiti ai giovani che pur di avere un buon stipendio e ottime condizioni sono disposti a trasferirsi all’estero, sono in aumento secondo il Libro bianco sulle Scienze della vita in Italia, presentato a Milano da The European House-Ambrosetti durante il Technology Life Sciences Forum 2023. Negli ultimi 10 anni è aumentato del 42% il numero di ragazzi che si sono trasferiti all’estero per cercare migliori condizioni di vita. Su 337 mila giovani che hanno deciso di andare via dall’Italia e che hanno tra 25 e 34 anni, 120mila hanno una laurea.

Tra il 2013 e il 2021 il numero era più basso: 94 mila. La maggior parte dei giovani che si sono trasferiti all’estero per lavoro, almeno 8 su 10, si ritengono contenti della scelta fatta e non pensano di tornare in Italia. Chi lo ha fatto, nell’86% dei casi è per motivi familiari. In Italia, infatti, molti giovani lamentano salari bassi, poca competitività e mancanza di meritocrazia. Per quanto riguarda i ricercatori all’estero, invece, l’ecosistema è molto più attrattivo rispetto a quello italiano ed è anche più facile fare carriera.

Dove si guadagna di più: a Milano e in Lussemburgo gli stipendi più alti

Non è un caso, che molti paesi esteri hanno il vantaggio di offrire stipendi e condizioni molto migliori rispetto alle città italiane.

Secondo i dati Eurostat, nel 2021 la media delle buste paga europee è di 33.511 euro lordi all’anno, 3.560 euro in più rispetto a quelle italiane. Il Lussemburgo si conferma il paese dove si guadagna di più in assoluto, 72.247 euro all’anno, seguito dalla Danimarca, 63.261 euro e l’Irlanda con 50.347 euro. Anche in Francia e Germania si guadagna di più che in Italia, qui gli stipendi arrivano a 44.404 euro e 40.135 euro lordi.

In Italia, in particolare, per assicurarsi uno stipendio un po ‘ più alto, secondo i dati del Centro studi delle camere di commercio ‘Guglielmo Tagliacarne’, bisogna andare a Milano. Nella città lombarda, lo stipendio medio è di 30.464 euro nel 2021. Subito dietro ci sono Bolzano e Bologna.

Di fatto, però, è sempre nelle città estere che si trovano più opportunità di carriera, per questo i giovani sono più propensi a trasferirsi in alcuni paesi per provare a dare una svolta alla loro vita e trovare il lavoro dei sogni.

Riassumendo